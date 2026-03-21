谷月涵開金口！評美股風險升高　「台股沒有不健康的問題」

▲聚界潔能董事長谷月涵 。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

擁有「台灣先生」封號的聚界潔能董事長谷月涵（Peter Kurz）20日在參加「台北金融VS.口述歷史-人物剪影」新書發表會後接受媒體堵訪，他指出，美股牛市「年紀已經很大」，現在開始轉弱了，全球股市也連動，不過，台股目前相較美股風險低，「沒有不健康的問題」。

谷月涵指出，台股現在指數衝高，台股單日跌2千點雖未遇過，但「不能用以前的角度來看」，若是從漲跌幅的表現來評斷，台股還是很健康。

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至於觀察的產業上，谷月涵表示他自己現在比較看好「能源、AI相關類股」，所以像是發展AI所需要的一些資源、記憶體、電線、能源等，包括核融合、風電、天然氣發電的設備都值得注意，他尤其認為新科技、新能源較為重要，舊能源無法跟上需求。

對荷姆茲海峽遭封鎖衝擊能源市場，谷月涵也表示擔心，他認為封鎖維持愈久、衝擊就愈大，即使今天結束，但損害也已造成，他說，其實大家心裡有數，且「牛市已年紀很大」股市牛市維持的力道會愈來愈弱，他認為除了陸股之外，現在全球股市的連動性都很高，所以值得注意。

否認看壞NVIDIA

至於谷月涵日前透露自己不會去買輝達（NVIDIA），他今天也再次說明，並非不看好輝達，而是說「我自己不會去買」，谷月涵認為，股票會漲是因為有更多人去買，他說：「現在該買輝達的人都已買了，那後續還有誰買？」

谷月涵是《台北金融VS.口述歷史-人物剪影》口說受訪新書裡的成員，他在致辭時指出，台北金融研究發展基金會董事長周吳添來找他口述歷史時，他感到很榮幸也很訝異，他開玩笑說，自己連今天早餐吃什麼都忘了，怎麼會記得40年前的事？但在口述歷史中慢慢挖出來的記憶蠻有趣的。

谷月涵笑說，自己本來是在倫敦做交易員，1987年美股大崩盤後台股也跌，但第二天就創新高，那時就發現台股是很有機會的市場，1988年9月來台一周後就遇到財政部長郭婉容宣布要課證所稅，台股連跌19天，「當時以為來台灣很安全、很有機會，沒想到踩雷，然而，過了近40年，事實證明我沒有錯，來對地方！」

谷月涵也指出，當年他在霸菱證券時，常常跟同事有衝突，因為身邊所有分析師都認為泰國、越南等東南亞股市比台股好，台股甚至重要性還不如菲律賓股市，結果現在一家台灣的公司比有些東南亞國家市值都大，所以他再次強調自己眼光的正確「選對地方」。