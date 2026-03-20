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台積電「大掌櫃」何麗梅4月退休！　持股4579張身價曝

▲何麗梅4月退休，結束在台積電27年的職涯。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照，下同）

記者董美琪／綜合報導

台積電今（20日）宣布，企業策略發展組織與企業永續辦公室主管、資深副總經理何麗梅將於4月退休，公司感謝她多年來對企業的卓越貢獻。

何麗梅自1999年加入台積電，初期擔任會計長至2003年，接著出任財務長兼發言人直到2019年，期間多次獲金融亞洲與機構投資人評選為台灣及亞洲地區「最佳財務長」，並曾獲中華財金高階管理人協會「傑出財務長」肯定。

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▲▼張忠謀,張淑芬,何麗梅出席台積電運動會會後記者會。（圖／記者張一中攝）

▲何麗梅曾擔任會計長、財務長、發言人、人資與歐亞業務資深副總經理，也擔任ESG委員會主席。右為張忠謀及夫人張淑芬。

2019年至2022年間，她擔任歐亞業務資深副總經理，2022年至2025年期間轉任人力資源資深副總經理，同時自2011年起擔任企業永續（ESG）委員會主席，推動公司永續策略與社會責任政策。

何麗梅目前持有台積電股票4579張，以今日收盤價1840元計算，市值超過84億元，財務身價相當可觀。談及退休規劃，她表示將在 70歲開始展開人生新階段，以「70從心所欲」為理念自由安排退休生活。由於配合台積電全球布局，她曾將退休計畫延後三年，如今終於能自在享受退休生活，令業界人士稱羨。

何麗梅出生於新竹空軍眷村，民國45年生，早年透過大學聯考進入政治大學會計系，踏入職場後累積外商企業會計與財務經驗，再加入台積電後展開27年的企業生涯。

台積電表示，何麗梅對公司的財務穩健、人才發展及永續經營均有深遠影響，未來將繼續發揮其業界專業與經驗。

▲台灣積體電路製造(股)公司何麗梅資深副總,【壯大臺灣資本市場高峰會】ESG 論壇。（圖／記者謝婷婷攝）

關鍵字： 台積電何麗梅

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