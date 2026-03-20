快訊／荷莫茲海峽通行費200萬美元陽明還沒討論　看日租已損失逾百萬

▲已有油輪透過付費方式通過荷莫茲海峽）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張佩芬／綜合報導

中東局勢持續緊張，荷莫茲海峽通航風險急劇上升，伊朗方面建立一條「事實上的安全航道」，透過審批與篩選機制，為部分船舶提供有條件的通行安排，傳出至少已有一艘油輪為通過海峽向伊朗支付約200萬美元。對此陽明海運高階表示，公司還沒討論這個議題；船舶仲介公司則指出，粗估陽明困波斯灣內船隻，以日租來算，約損失100-200萬美元。

陽明困在波斯灣區內的貨櫃船約是7千箱(20呎櫃)上下的貨櫃船，該型船近期最新3年長期租約，日租約5萬美元，但是3個月的短租可以收到10萬美元，船隻被困至今已21天，從日租來算，損失在105至210萬美元間。

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目前我國萬海航運與長榮海運各有3艘，陽明與台灣航業各1艘，台航高階表示，船因為是長期出租，要不要付通行費給伊朗是由租家決定，非台航能自主；萬海高階則表示還未獲具體相關訊息。

保賠業者則指出，船東互保協會只保責任險，戰區不在承保範圍內，目前還是有保險公司承保兵險，但是像船員發生事故就屬於責任險。

國際媒體報導，據知情人士透露，目前，包括印度、巴基斯坦、伊拉克、馬來西亞及中國在內的多個國家，正與伊朗展開直接溝通，就船舶過境安排進行協調。該機制由伊朗伊斯蘭革命衛隊主導，已初步建立一套船舶登記與審查體系，對申請通行的船舶進行篩選。

從執行層面來看，已有至少9艘船舶通過該「安全航道」完成通行。 這些船舶普遍採取貼近伊朗海岸航行的路線，尤其是經過拉拉克島(Larak Island)附近海域，並接受伊朗海軍及港口當局的目視核查。

其中，印度籍LPG運輸船Shivalik和Nanda Devi在3月中旬通過該路線駛離海灣；此外，多艘散貨船以及巴基斯坦國家油輪Karachi也被發現採取類似路徑。部分船舶在接近海峽時關閉AIS信號，隨後在伊朗沿岸重新出現，進一步印證其繞行路徑。

業內消息顯示，未來該通行機制或將進一步制度化。擬議中的正式流程將要求船舶提前披露包括擁有權結構、貨物目的地等詳細資訊，且相關信息可能需通過伊朗關聯的境外仲介進行傳遞。

不過，多位航運安全專家警告稱，即便獲得伊朗方面批准，也並不意味著航行絕對安全。 由於伊朗伊斯蘭革命衛隊內部存在不同派系，仍存在船舶被延誤甚至被扣押的潛在風險。

分析指出，伊朗此舉意在維持對荷莫茲海峽控制力的同時，對「非美非以」相關船舶實施差異化放行策略。但一旦局勢進一步升級，相關「安全航道」的穩定性與可持續性仍存在較大不確定性。