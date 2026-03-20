ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

美超微創辦人涉運送輝達晶片到中國！台灣區業務經理在逃　早盤股價暴跌25%

▲▼美超微共同創辦人廖益賢等3人涉嫌非法將AI伺服器技術轉運到中國。（圖／美國紐約南區檢察官辦公室）

▲美超微共同創辦人廖益賢等3人涉嫌非法將AI伺服器技術轉運到中國，台灣區業務經理在逃。（圖／美國紐約南區檢察官辦公室，下同）

記者董美琪／綜合報導

伺服器大廠美超微（Supermicro）共同創辦人廖益賢等三人，涉嫌將美國人工智慧（AI）技術非法轉移至中國，包括高階輝達晶片，遭美國司法部提起訴訟。消息傳出後，美超微股價今日早盤大跌約25%。

據美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，紐約南區聯邦檢察官在起訴書中指出，廖益賢、台灣區業務經理張瑞滄與承包商孫廷瑋涉嫌合謀，將總值25億美元的伺服器銷售給一家東南亞公司，該公司再重新包裝後，將價值5.1億美元、含受出口管制晶片的伺服器轉運至中國。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼美超微共同創辦人廖益賢等3人涉嫌非法將AI伺服器技術轉運到中國。（圖／美國紐約南區檢察官辦公室）

美國司法部表示，具美國公民身份的廖益賢，以及台籍孫廷瑋已於今日被逮捕；張瑞滄則尚未到案。三人均被控違反「出口管制改革法」（Export Controls Reform Act），若罪名成立，最高可判刑20年。

美超微（Super Micro Computer, Inc.，簡稱 Supermicro）公司概覽

創立時間： 1993年

創辦人： 梁見後（Charles Liang）擔任公司總裁、執行長及董事長至今

總部： 美國加州聖荷西（San Jose）

定位： 高效能、高效率伺服器、儲存與網路解決方案供應商。

關鍵字： 美超微

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【拍片惡搞】超商店員「亂丟包裹」摔落在地！　網出征酸：蠢到自證己罪

推薦閱讀

5檔飆股「抓去關」　下周一起處置至4／7止

5檔飆股「抓去關」　下周一起處置至4／7止

證交所與櫃買中心今（20日）公布5檔處置股，包括上市的映泰（2399）、創見（2451）、統新（6426）與上櫃的營邦（3693）、雅特力-KY（6907），處置時間從下周一（3月23日）起至4月7日。

2026-03-20 18:17
華邦電尾盤爆逾8萬張賣單　0050、006208換股遭吃豆腐

華邦電尾盤爆逾8萬張賣單　0050、006208換股遭吃豆腐

今（20）日華邦電（2344）因外資調降評等報告，股價呈現重挫格局，最後一盤爆出8萬2843張，直接摜壓到110元跌停價位，由於規模1.3兆元大臺灣50（0050）、規模3493億元富邦台50（006208）所追蹤「臺灣50指數」將其納入成分股於今日盤後生效，必須布建投資部位，因此0050、006208成為「被吃豆腐」的一方。

2026-03-20 17:21
美超微高層遭起訴！　美股夜盤跌幅擴大至20%

美超微高層遭起訴！　美股夜盤跌幅擴大至20%

美超微非法偷運輝達GPU 在19日遭美國司法部正式起訴三名與人工智慧伺服器大廠美超微（Supermicro）相關的人士，美超微股價在夜盤最低跌至24.34美元，重挫逾20%。

2026-03-20 16:00
外資續賣台股400億元　華邦電、南亞科成為兩大苦主

外資續賣台股400億元　華邦電、南亞科成為兩大苦主

美伊戰事造成通膨壓力升高，昨（19）道瓊、S&P 500、NASDAQ三大指數呈現收黑，而今（20）日台股盤中上下震盪600餘點，終場收跌，以33543.88點作收，而外資賣超399.86億元，連續兩天賣超，相較昨日賣超909億元，調節動作有所收斂，華邦電（2344）、南亞科（2408）兩檔記憶體個股，分居外資賣超第一、二名個。

2026-03-20 18:05
美超微高層遭起訴走私輝達GPU　公司聲明：全力配合調查

美超微高層遭起訴走私輝達GPU　公司聲明：全力配合調查

美國司法部19日正式起訴三名與人工智慧伺服器大廠美超微（Supermicro）相關的人士，這三名人士被指控涉嫌串謀規避出口管制法，將價值數十億美元、整合了輝達高階晶片的AI伺服器非法非法轉運至中國，對此美超微今日發布聲明表示，已立即暫停該兩名員工的職務，並終止與該承包人員之合作關係，並強調會全力配合美國政府之相關調查行動，並將持續提供必要之協助。

2026-03-20 15:40
記憶體多空激戰！4檔一度高掛跌停、威剛臉綠慘貼息　旺宏創高

記憶體多空激戰！4檔一度高掛跌停、威剛臉綠慘貼息　旺宏創高

記憶體短多下車，拖累今（20）日威剛（3260）除息表現，每股配發17元，昨日收盤價為525元，除息參考價為508元，股價上攻516元，下殺翻黑觸及457.5元跌停價，宇瞻（8271）、廣穎（4973）、宜鼎（5289）也一度跌停，分盤交易處置旺宏（2337）股價更是大幅震盪，上衝170元歷史新高，漲幅8.28%，之後殺到盤下145元，跌幅7.64%，又拉回到盤上。

2026-03-20 11:25
長榮航空強化佈局南臺灣　高雄至東京、澳門、上海航線放大機型

長榮航空強化佈局南臺灣　高雄至東京、澳門、上海航線放大機型

長榮航空（2618）今日宣佈，回應南部旅客期待及南部市場中長期佈局考量，自5月20日起由高雄出發飛往東京、澳門、上海浦東航班，將放大機型改由空中巴士A330-300廣體客機執飛，此外高雄-首爾航線也將於4月30日起安排深受旅客喜愛的Hello Kitty A321彩繪機「粉萌機」飛航。

2026-03-20 15:45
地緣政治升溫航運價格全線上揚　全球航運ETF迎三大關鍵利多

地緣政治升溫航運價格全線上揚　全球航運ETF迎三大關鍵利多

在美伊聯合軍事行動重創伊朗軍事設施後，伊朗對荷姆茲海峽採取「選擇性封鎖」，使能源與航運風險急遽升高，多數船舶受阻，但少量與伊朗關係較密切或經談判的船隻仍可通行，野村投信表示，亞洲航商在運價回升與貨主改道下迎來營運修復契機，短期推升航運價格與油輪、散裝、貨櫃的議價力，亞洲航商相對受惠；但同時存在供給擴張與地緣風險變化的雙面效應。

2026-03-20 15:30
快訊／沃爾瑪等傳出美線長約價比去年多100美元　長約簽署全面展開

快訊／沃爾瑪等傳出美線長約價比去年多100美元　長約簽署全面展開

美國商務日報(JOC)報導，貨櫃船運亞洲-美國航線5月新年度長約，超大型直客沃爾瑪(Walmart)已經與6家船公司簽約，價格高於市場預期。超大型攬業A公司負責人指出，今年長約價原本是估會降，因為伊朗戰爭，沃爾瑪、好市多(Costco)、三星、LG等都簽在每大箱(40呎櫃)1650美元左右，高於去年的1500-1600美元。但B公司指出，三星、沃爾瑪簽的是1550美元，略低於去年。

2026-03-20 14:53
中東戰火油價飆升！ PIMCO揭全球經濟4大衝擊　面臨停滯性通膨

中東戰火油價飆升！ PIMCO揭全球經濟4大衝擊　面臨停滯性通膨

中東衝突及隨之而來的能源價格上漲，迫使全球經濟面臨停滯性通膨的供給衝擊；PIMCO（品浩） 經濟學家Tiffany Wilding直言將帶來4個主要影響層面，包括能源與食品價格上漲，導致實質所得縮水；供應鏈與貿易受到干擾；金融情勢緊縮；以及高度不確定性導致企業與消費者信心下滑。

2026-03-20 14:20

讀者迴響

熱門新聞

美超微創辦人涉運送輝達晶片至中國　股價重挫

快訊／荷莫茲海峽通行費200萬美元陽明還沒討論　看日租已損失逾百萬

清大「校務基金」12年5000萬賺到48億　背後操盤手曝光

女生不愛玩股「只會定期定額？」一票搖頭曝差異

台積電「大掌櫃」何麗梅4月退休

華邦電尾盤爆逾8萬張賣單　0050、006208換股遭吃豆腐

專家建議買1檔ETF然後忘記它　「每月1萬滾成2000萬」

5檔飆股「抓去關」　下周一起處置至4／7止

谷月涵開金口！評美股風險升高　「台股沒有不健康的問題」

專家喊鴻海甜甜價　再揭3檔AI黑馬

美超微高層遭起訴走私輝達GPU　公司聲明：全力配合調查

美超微高層遭起訴！　美股夜盤跌幅擴大至20%

美系外資記憶體股首選改推旺宏　唱衰南亞科、華邦電調降評等

外資續賣台股400億元　華邦電、南亞科成為兩大苦主

記憶體多空激戰！4檔一度高掛跌停、威剛臉綠慘貼息　旺宏創高

台積電能買嗎？ 分析師勸退「真正甜甜價還沒到」

台船：「海鯤軍艦」艦容整理不影響測試　已完成六次淺水潛航

10檔「抓去關」新名單　記憶體、低軌衛星、散熱飆股全上榜

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
阿嬤下田遭4惡犬圍攻！衣被咬碎全身是傷慘縫200針　恐怖畫面曝

阿嬤下田遭4惡犬圍攻！衣被咬碎全身是傷慘縫200針　恐怖畫面曝
伊朗宣稱擊落美軍F-35　遭砲火擊中影片曝光！

伊朗宣稱擊落美軍F-35　遭砲火擊中影片曝光！

晚安小雞重獲自由！喜喊「最想吃控肉飯」　曝家人被抓去驗尿

晚安小雞重獲自由！喜喊「最想吃控肉飯」　曝家人被抓去驗尿

川普提「珍珠港事件」！　喻奇襲伊朗：你怎麼沒先說　高市早苗尷尬

川普提「珍珠港事件」！　喻奇襲伊朗：你怎麼沒先說　高市早苗尷尬

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366