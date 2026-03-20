▲美超微共同創辦人廖益賢等3人涉嫌非法將AI伺服器技術轉運到中國，台灣區業務經理在逃。（圖／美國紐約南區檢察官辦公室，下同）

記者董美琪／綜合報導

伺服器大廠美超微（Supermicro）共同創辦人廖益賢等三人，涉嫌將美國人工智慧（AI）技術非法轉移至中國，包括高階輝達晶片，遭美國司法部提起訴訟。消息傳出後，美超微股價今日早盤大跌約25%。

據美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，紐約南區聯邦檢察官在起訴書中指出，廖益賢、台灣區業務經理張瑞滄與承包商孫廷瑋涉嫌合謀，將總值25億美元的伺服器銷售給一家東南亞公司，該公司再重新包裝後，將價值5.1億美元、含受出口管制晶片的伺服器轉運至中國。

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美國司法部表示，具美國公民身份的廖益賢，以及台籍孫廷瑋已於今日被逮捕；張瑞滄則尚未到案。三人均被控違反「出口管制改革法」（Export Controls Reform Act），若罪名成立，最高可判刑20年。

美超微（Super Micro Computer, Inc.，簡稱 Supermicro）公司概覽

創立時間： 1993年

創辦人： 梁見後（Charles Liang）擔任公司總裁、執行長及董事長至今

總部： 美國加州聖荷西（San Jose）

定位： 高效能、高效率伺服器、儲存與網路解決方案供應商。