一文看9檔金融股利政策　5檔潛在殖利率逾4％

▲台股示意圖。（圖／記者李毓康攝）
記者巫彩蓮／台北報導
金融股已有九家公司公布股利分配，若以公布每股股息、昨（20）日收盤價計算，當中王道銀（2897）潛在殖利率最佳，有5.27%，而玉山金（2884）、元大金（2885）、遠東銀（2845）、上海商銀（5876）等四家股息殖利率都有4%以上水準，國票金（2889）、高雄銀（2836）則有3%以上水準。
▲9家金融股利概況。（AI協作圖／記者巫彩蓮製作，經編輯審核）
台中銀去年全年稅後淨利90.57億元，每股稅後盈餘（EPS）1.53元，現金股息為每股0.39元，股票股利為每股0.67元，合計每股分派1.06元股利，雖然低於去年1.12元股利水準，盈餘配發率69%，以昨日20.5元收盤價計算，股息殖利率約1.9%。
王道銀去年稅後淨利31.51億元，EPS為0.62元，每股配發現金股息0.52元，盈餘配發率83.8%，以昨日收盤價9.86元收盤價計算，股息殖利率達5.27%。
玉山金去年稅後淨利342.9億元，創歷史新高， EPS 2.12元，宣布每股配發1.4元現金股利，追平2024年水準，盈餘配發率約66%，以昨日收盤價31.8元計算，現金殖利率約4.4%。
元大金去年稅淨利為365.21億元，EPS 2.74元，每股現金股息1.8元、股票股利0.4元，合計股利2.2元，創下歷史新高，也是首度配出2元以上水準，以昨日收盤價44.2元計算，股息殖利率約4%，元大金過去五年股利，都以現金股息搭配股票股利，除2023年股利低於1元，其餘年度都有1元以上水準。
國票金去年稅後淨利22.96億元，EPS 0.63元，每股配發現金股利0.5元、股票股利0.089元，股利合計0.589元，配發率約93.49%，以昨日16.55元收盤價計算，潛在殖利率3.02%。
高雄銀去年稅後淨利12.77億元、EPS 0.68元，每股配發0.4元現金股利、0.1元股票股利，合計股利0.5元，整體盈餘配發率約達73.5%，以昨日12.15元收盤價計算，潛在殖利率3.29%。
聯邦銀去年稅後淨利61.01億元，EPS 1.29元，每股現金股息0.46元，股票股利0.6元，總股利1.06元，盈餘配發率達82.17%，以昨日20.15元收盤價計算，潛在殖利率2.28%。
遠東銀去年稅後淨利為41.71億元，EPS 0.93元，每股現金股息0.514元、股票股利0.1195元，股利合計0.6335元，配發率約68.1%，現金股利0.514元，已創下二十一年來新高，僅次於2005年發放0.523元，若以遠東銀昨日收盤價12.3元計算，現金殖利率約4.18%。
上海商銀去年稅後淨利148.28億元，EPS 3.06元，擬配發現金股利1.8元、股票股利0.1元，合計1.9元股利，配發率約62%，以昨日收盤價39.05元計算，潛在股息殖利率4.6%。
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