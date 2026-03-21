輝達工程師注意！　黃仁勳：年薪一半沒花在AI「我會生氣」

記者葉國吏／綜合報導

隨著AI智慧技術快速發展，輝達執行長黃仁勳直言，如果年薪50萬美元（折合新台幣約1601萬）的高階工程師花在人工智慧的金額不到年薪一半，他會感到憂心忡忡，甚至會感到非常生氣。不過黃仁勳也強調，他會額外提供一半底薪的資源來幫助員工提供專業能力。

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／翻攝YouTube／All-In Podcast，下同）

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工程師必備年度符元預算

黃仁勳本周在GTC大會提到，符元（token）將成為輝達（Nvidia）招聘策略的一環，未來每位工程師可能都配有年度預算。他指出員工年薪雖達數十萬美元，但他願意額外提供相當於半數底薪的算力資源，藉此讓員工的專業能力提升至十倍。

不僅黃仁勳例挺AI技能，業界也正轉向這趨勢。根據Business Insider報導，科技公司正測試新的獵才手段，除了傳統的薪資、獎金與股票，額外提供人工智慧推論能力的使用權，已成為吸引頂尖工程師投入的重要誘因。

隨AI技術演進，企業應樂意為員工支付龐大算力費用的構想已成主流。這種將硬體資源視為員工福利的做法，不僅能強化開發效率，也展現出輝達等科技巨頭對於推動全體員工AI化的決心，確保公司在算力競賽中持續站穩領先地位。