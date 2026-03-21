國際金價本周下挫近10%　創15年來最大單周跌幅

▲ 本周國際金價下挫、示意圖 。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

在投資人擔心美伊戰爭對經濟帶來衝擊的影響，金價在美國時間周五（20日）持續走跌，創下15年來最糟糕的一周。

與黃金掛鉤的期貨20日價格下跌0.7%，至每盎司4574.90美元，回吐了當天早盤的漲幅。本周黃金價格累計暴跌9.6%，創下自2011年9月以來的最大單周跌幅。根據《CNBC》報導，黃金價格正朝著2008年10月以來最糟糕的一個月邁進。

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但如果以今年（2026年）至今，黃金價格仍上漲超過5%，凸顯了戰爭前黃金價格的大幅上漲。

至於白銀期貨價格20日暴跌逾2%，至每盎司69.66美元，創下去年12月以來的最低收盤價。白銀價格連續第三周下跌，統計2026年白銀價格下跌超過1%。

SP Angel 的金屬和礦業股票分析師 Arthur Parish 周五在 《CNBC》 的「Squawk Box Europe」節目中表示，「最近幾周黃金價格的極端波動」，在 2 月 28 日美國和以色列對伊朗發動襲擊之前，金價出現了一波持續上漲，但現在這種情況幾乎完全逆轉了，而且實際上跌了很多， 很多都是動量交易的平倉。」

Parish指出，在 2025 年黃金牛市期間，有很多一般投資者湧入這個領域，市場上充滿系統性對沖基金，還有很多散戶投資者。但他說，「這筆資金並非用於長期持有黃金。」

Parish表示， 「自從烏克蘭戰爭和俄羅斯資產被凍結以來，各國央行一直在增持黃金。我認為正是它們推動了這輪持續多年的黃金牛市的第一波上漲，隨後散戶投資者也加入市場，但現在他們正在撤離。」

BRI財富管理公司投資主管Toni Meadows告訴《CNBC》，黃金和白銀價格取決於每日需求以及「恐慌性加價」。

Meadows認為，「我不認為黃金價格可以作為對沖風險資產每日波動的工具，它是由長期趨勢驅動的，而不是由短期恐慌性交易驅動的。」



