伊朗擬對經荷莫茲海峽船隻收10%安全稅　業界估貨櫃船不會接受

▲業界大老認為，伊朗情勢一直在變，戰爭不會拖太久，貨櫃船公司應該不會付費通行荷莫茲海峽。（圖／視覺中國）

記者張佩芬／綜合報導

伊朗當地媒體報導，伊朗擬對經荷莫茲海峽船隻收10%安全通行費或安全稅，計費方式可能以船隻所裝載貨物的價值為基數，收取10%的費用，對此國內貨櫃船運界大老指出，油輪很容易計算貨物價值，貨櫃船貨載五花八門，很難做計算，而且伊朗情勢一直在變，戰爭估計不會拖太久，貨櫃船公司應該不會接受付費通行。

業界估計一艘超大型油輪(VLCC)，大約載重20-30萬噸，180-200萬桶原油，按近期國際原油市場均價約每桶100美元計算，價值2億-3億美元，需要繳納的通行費高達2000萬-3000萬美元，除非是缺油情況非常嚴重，一般國家不會接受這樣的超高收費。

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另一方面日本、英國、法國、德國、義大利、荷蘭等6國本月19日發布聯合聲明，表態「願意為確保航行安全作出適當貢獻」，中東國家巴林今日也傳出願意參與護航。

伊朗議會正在審議法案，要求利用海峽進行航運、能源過境和糧食供應的國家繳納「通行費和稅款」(tolls and taxes)，作為對伊朗維護區域安全的回報。

這項提案由伊朗議員Somayeh Rafiei提出。她表示：「如果霍爾木茲海峽被用作船舶交通、能源運輸和糧食供應的安全通道，相關國家將被要求向伊朗支付通行費和稅款。」

她還強調：「海峽的安全將由伊朗以力量、權威和莊嚴方式建立，船隻通行的國家必須為此支付稅款。」伊朗議會正在審議法案，要求利用海峽進行航運、能源過境和糧食供應的國家繳納「通行費和稅款」，作為對伊朗維護區域安全的回報。

這項提案由伊朗議員Somayeh Rafiei提出。她表示：「如果荷莫茲海峽被用作船舶交通、能源運輸和糧食供應的安全通道，相關國家將被要求向伊朗支付通行費和稅款。」

她還強調：「海峽的安全將由伊朗以力量、權威和莊嚴方式建立，船隻通行的國家必須為此支付稅款。」伊朗最高領袖顧問Mohammad Mokhber補充道：戰後將建立「霍爾木茲海峽新制度」，可利用其戰略位置「制裁西方並阻止其船隻通過」。

這項收費估計將為伊朗每年產生約730億美元的收入，這些收入可以抵消美國制裁對伊朗造成的損失，並支付美國和以色列襲擊伊朗造成的所有損失。

荷莫茲海峽位於伊朗南部與阿曼之間，是全球最關鍵的能源咽喉要道，約佔世界石油和液化天然氣運輸的五分之一。