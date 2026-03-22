5次國際戰事經驗短空長多　台股震盪、AI族群維持投資熱度

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

中東地緣政治局勢緊張，上周五（20日）台股跌破33858點月線支撐，外資連續三周賣超千億元以上的水準，PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，回顧過去5次重大國際戰事的經驗，包括911恐攻、美國攻打伊拉克、克里米亞戰爭、俄烏戰爭、以哈衝突，事件發生初期，股市往往出現震盪甚至下挫，但隨著不確定性逐步消化，資金就回流風險性資產，統計顯示，戰事發生後半年與一年，美股平均漲幅約12%、台股更有23%的上漲空間，顯示地緣政治衝擊多屬短線干擾，中長期趨勢仍回歸基本面與經濟成長動能。

郭明玉認為，全球持續受到戰爭發展以及油價走勢影響，台股也出現大震盪，不過從盤面各類股表現來看，目前依然維持資金輪動的健康態勢，只要戰爭時間未持續拖延或是戰事影響擴大，則對台股影響相對有限，從歷史經驗來之後看往往能收復跌幅。



郭明玉表示，雖然指數震盪，但熱門的AI相關題材如AI伺服器升級、輝達GTC大會等，仍舊推升相關族群投資熱度，下周尚有衛星展等題材支撐買盤。再者，根據統計，去（2025）年全球半導體營收達7750億美元，今（2026）年可望提前突破1兆美元，隨地緣政治與AI快速成長，推動台灣半導體供應鏈加速全球化布局與擴產，台灣仍是重要根據地。



但郭明玉也提醒，短期仍須留意地緣政治風險造成波動加劇，近期台股布局宜買黑不買紅、選股不選市，以題材及落後補漲股區間操作，AI相關趨勢族群則建議在合理評價下長線持有。

