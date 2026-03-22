伊朗戰火引爆！黃金遭5大利空夾殺　單周暴跌創43年最慘

▲黃金示意照。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

中東戰火全面升溫，金價避險光環卻在5大利空罩頂下失靈。國際金價在最近一周寫下自1983年以來最大單週跌幅，連續數週走低，從年初逼近5600美元高點一路回落，最新已跌至約4500美元附近，市場資金明顯轉向美元與利率資產。

《彭博社》指出，中東戰爭推升能源價格、打亂市場對降息預期，是壓垮金價的主因。隨著通膨疑慮升溫，市場甚至重新押注升息機率，交易員預估10月前升息機率已升至50%，使原本仰賴低利環境的黃金面臨壓力。

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綜合《彭博社》、《華爾街日報》等外電消息，近期國際金價因5大利空罩頂下挫：

首先，能源價格飆升帶動通膨預期，迫使全球央行轉趨保守。利率「更高、更久」成為市場共識，直接拉高持有黃金的機會成本。

其次，美元與美債殖利率同步走強。在美國可能擴大對伊朗軍事行動、甚至不排除部署地面部隊的消息刺激下，資金回流美元資產，削弱以美元計價的黃金吸引力。

第三，市場避險邏輯出現轉變。儘管地緣政治風險升高，資金卻因為美國聯準會（Fed）降息按下暫停鍵而未流入黃金，反而湧向美元，顯示投資人更擔憂通膨與利率風險，而非單純戰事衝擊。

第四，技術面賣壓全面引爆。分析師指出，金價此前站上5200美元吸引大量多頭進場，一旦價格反轉下跌，停損單接連觸發，加上跌破均線支撐，導致賣壓快速擴大。

第五，資金面轉弱。包括黃金ETF連續三周出現資金流出，持倉減少逾60公噸，同時央行買盤動能也出現放緩，進一步壓抑市場信心。此外，股市動盪也可能引發被動賣壓，部分投資人為補充保證金或調整部位，被迫出售黃金資產，加劇跌勢。

黃金2025年漲幅超過25%，儘管短線重挫，金價今年仍維持約4%漲幅。不過從技術指標來看，14日相對強弱指數（RSI）已跌破30，進入部分交易員認定的「超賣區」，市場後續是否出現反彈，仍取決於中東局勢與利率預期變化。

其他貴金屬同步走弱，白銀單周重挫逾15%，鈀金與白金也同步下跌，反映整體貴金屬市場正面臨資金撤出壓力。