美超微暴跌33%！謝金河示警3大AI巨頭　直言「輝達股價有壓力」

▲左起：輝達執行長黃仁勳、美超微創辦人暨執行長梁見後。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美國AI伺服器大廠美超微（Supermicro）爆出涉嫌違規將產品轉售中國，引發市場震盪。創辦人之一廖益賢（Wally Liaw）遭美方拘捕，消息曝光後股價單日重挫33.32%，市值蒸發約61.6億美元，也拖累AI族群表現，輝達同步下跌3.28%，風波持續延燒。

財信傳媒董事長謝金河在個人臉書中提及，這起事件不僅重擊美超微，也對整體AI產業鏈帶來衝擊。他指出，AI浪潮源頭可回溯至2023年5月，輝達執行長黃仁勳來台參加台大畢典並掀起旋風，隨後帶動AI伺服器需求爆發，美超微股價更在2024年初飆升至1229美元，成為市場焦點。

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謝金河指出，隨著美超微市值一度衝高至737億美元，市場對美超微董事長梁見後的關注也大幅提升。這位出身嘉義竹崎的企業家，在美國打造AI伺服器版圖，被視為台灣科技業的重要代表人物之一。

他進一步表示，AI產業崛起過程中，黃仁勳多次公開力挺美超微，與梁見後關係密切，加上超微（AMD）執行長蘇姿丰，三人被視為台灣人在美國AI領域的指標人物。不過，這次事件也讓三人同時面臨壓力與檢視。

謝金河在臉書中也透露，近兩年市場已出現美超微相關負面傳聞，除了財務疑慮外，亦涉及與中國市場的灰色交易。他觀察到，黃仁勳近年頻繁布局中國市場，並多次強調中國AI市場的重要性，甚至調整策略迎合需求，讓外界質疑其「腳踏兩條船」的立場。

對於此次廖益賢遭拘捕事件，謝金河認為，美超微雖已迅速切割，但對公司與產業信任度的傷害難以避免，並直言這對梁見後、黃仁勳及蘇姿丰都是一大警訊。

他也強調，這次美方強力執法，顯示企業若試圖遊走法律邊緣或鑽漏洞，終將付出代價，未來AI供應鏈的監管勢必更加嚴格。

市場觀察指出，隨著事件持續發酵，黃仁勳未來對中國市場的策略與表態，恐將受到更高強度檢視，輝達股價短期內可能承壓，整體AI產業鏈後市仍存在不確定性。