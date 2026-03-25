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小資女少喝1杯手搖飲翻身！定期定額存比特幣　3年資產擴衝210倍

▲定期定額長期布局虛擬貨幣，每天省下一杯手搖飲的錢，打造幣圈零股模式。（圖／123RF）

▲定期定額長期布局虛擬貨幣，每天省下一杯手搖飲的錢，打造幣圈零股模式。（圖／123RF）

記者陳瑩欣／台北報導

虛擬貨幣屬於無漲跌幅限制商品，價格波動劇烈，不少投資人常感嘆「跌時不見底」、「漲時太貴追不上」，在猶豫間錯失進場時機。專家指出，與其猜高低點，不如透過「定期定額」長期布局，才是對抗波動的有效方式。尤其上班族無法長時間盯盤，反而更適合這種紀律型的「自動化投資」。若以每天省下70元飲料錢為例，長期定期定額「存幣」，拉長至3年，歷史行情推算報酬潛力仍有機會上看210倍。

專家進一步說明，「定期定額」的關鍵不在預測漲跌，而是持續參與市場、拉長時間，讓成本自然平均化。對資金有限的小資族而言，這種機制被視為少數有機會放大資產規模的工具之一。

70元也能進場　打造「幣圈零股模式」

比特幣1枚動輒6萬美元，讓不少小資族望之卻步。不過HOYA BIT交易所指出，透過定期定額機制，可建立類似股票「零股交易」模式，不必一次買進整顆比特幣，新台幣70元即可小額參與，等於每天少喝一杯手搖飲，就能開始累積數位資產。

平台強調，交易架構採合法合規設計，並結合台幣信託機制，在資金安全上多一層保障，讓投資人可在相對安心的環境下進行配置。

在操作彈性方面，HOYA BIT支援日日存、周周存、雙周存與月月存等多元扣款頻率，全平台共有19種虛擬貨幣可設定定期定額，包括主流幣種比特幣（BTC）、以太幣（ETH），以及瑞波幣（XRP）、索拉納幣（SOL）、艾達幣（ADA）等，亦涵蓋美元穩定幣（USDT、USDC）與黃金穩定幣（XAUt），投資人可依自身風險屬性與資產配置需求，自行調整投入比例。

▲HOYA BIT操作彈性，支援日日存、周周存、雙周存與月月存等多元扣款頻率，全平台共有19種虛擬貨幣可設定定期定額。（圖／業者提供）

▲HOYA BIT操作彈性，支援日日存、周周存、雙周存與月月存等多元扣款頻率，全平台共有19種虛擬貨幣可設定定期定額。（圖／業者提供）

專家提醒，小資族更應善用時間優勢，及早啟動紀律投資機制，因為「時間」才是資產累積最大的槓桿。透過自動化投入，即使資金不多，也能逐步參與數位資產成長機會。

此外，HOYA BIT提供365天天天出金、支援新台幣交易與24小時不間斷交易服務，不受台股收盤或假日休市影響，資金運用更具彈性。對希望增加被動收入來源的小資族而言，透過紀律型布局與靈活調度，為自己打造長期資產成長動能，同時保留資金彈性，成為另一種理財新選擇。

了解更多HOYA BIT：https://tw.hoyabit.com/ettodaytrading
 

關鍵字： 虛擬貨幣定期定額小額投資比特幣數位資產

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