赴美投資轉向！　KPMG拋台廠供應鏈3決勝關鍵

▲美國總統川普（Donald Trump）讓製造業重回美國的策略，促使台商評估赴美投資。（圖／路透社）

記者陳瑩欣／台北報導

在全球供應鏈重組與美國政策轉向帶動下，台商赴美投資策略全面升級。KPMG指出，企業未來勝出的關鍵在於三大核心能力，包括「善用政策資源降低成本」、「打造具彈性的供應鏈布局」，以及「提前部署人才與跨境整合能力」，這三大要素將成為台廠搶進美國市場的決勝點。

隨著地緣政治風險升溫，企業赴美投資已從過去單純為避開關稅，轉向貼近市場與核心客戶的在地化布局。KPMG安侯建業主席陳俊光表示，進入美國市場不再只是產線轉移，而是牽涉產地認定、關稅規範與供應鏈可信度的整體戰略規劃。在稅務、補貼與勞動法規高度複雜的環境下，企業需透過完整規劃與跨境整合，才能將投資壓力轉化為長期成長動能。

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在「政策資源運用」方面，KPMG建議企業積極爭取美國聯邦及各州政府提供的多項獎勵措施，包括研發支出抵減、在地就業補助及清潔能源優惠等。副執行長丁傳倫指出，若能提前量化評估不同州別的政策條件，有助於有效降低前期建置成本，並強化初期營運現金流穩定性。

至於「供應鏈彈性布局」，KPMG提醒，美國關稅政策仍充滿不確定性。儘管先前對等關稅政策已退場，但未來仍可能透過其他法源工具進行調整，關稅仍將是政策談判的重要手段。企業應持續關注政策動向，並靈活運用台美貿易協議成果、首次銷售原則等工具，搭配供應鏈重組策略，以維持整體營運韌性。

在投資模式上，KPMG觀察，相較於耗時較長的綠地投資，透過併購可快速取得當地產能、既有客戶及人才資源，成為企業加速布局的重要途徑。同時，企業亦可結合美墨加協定（USMCA），將供應鏈延伸至加拿大與墨西哥，建立更具成本優勢的北美區域製造體系。

最後，在「人才與跨境整合」方面，KPMG指出，美國就業法規與簽證制度嚴謹，外派與在地聘僱將直接影響稅務結構與營運成本。隨著供應鏈逐步向德州、加州與亞利桑那等地聚集，企業需整合稅務、法規與人才留用機制，提前進行布局，以降低長期投資風險。

KPMG強調，在全球供應鏈持續重組與政策變動頻繁的環境下，台商唯有同步強化政策運用能力、供應鏈彈性與人才布局，才能在新一輪競爭中站穩腳步，搶占美國市場商機。