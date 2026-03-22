核電重啟評估　經部：核二、核三復運先後尋求美廠協助

▲總統賴清德（如圖，資料照）對重啟核電釋出訊號，經濟部連日發出新聞稿補充說明。（圖／記者徐文彬攝）

記者陳瑩欣／台北報導

在總統賴清德釋出「重啟核電」訊號後，經濟部持續對外說明相關規劃。今（22）日進一步表示，核二、核三機組復運已進入前置作業階段，並分別尋求美國原廠技術協助。

經濟部指出，台電已與美國西屋公司簽約，展開核三自主安全檢查，並預計於3月底前向核安會提送再運轉計畫；核二部分，已洽請原廠美國奇異公司協助，後續須待室外乾貯設施完工，並完成爐心用過燃料移出後，方能進行相關安全檢查作業。

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經濟部能源署表示，相關程序將由經濟部督導台電依國際規範及原廠技術支援辦理，並配合核安會進行審查。

能源署指出，面對國際能源情勢變動、國內經濟發展及AI應用帶動用電需求攀升，政府持續以維持供電穩定、確保能源安全及穩健減碳為能源轉型核心目標，並將在安全、法制與社會溝通基礎上，審慎評估核電廠換照重啟議題。

經濟部強調，核電機組重啟須經專業檢查、評估分析及安全審查等程序，完成相關作業並取得電業執照後，方可恢復運轉，並非提出申請後即可立即發電。

針對AI與半導體產業帶動用電需求快速成長，經濟部表示，政府已透過年度滾動檢討電力供需規劃，納入各產業發展情境。惟近年地緣政治風險升高，加上AI浪潮推升台灣經濟及半導體供應鏈成長，長期電力需求明顯增加，未來將持續評估多元能源組合，以強化供電穩定性。

此外，經濟部指出，近10年再生能源裝置容量已由4.7GW成長至22.9GW，但推動過程仍面臨不實資訊、污名化及法規環境等挑戰，後續將持續強化資訊透明與社會溝通，以確保綠電穩健發展並提升產業競爭力。

經濟部最後強調，核電重啟須在「核安無虞、核廢有解、社會共識」三原則下審慎推動，並嚴格遵循相關法規與審查程序。

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