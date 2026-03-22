波灣衝突升級兵險反而降低　保賠業主要看情勢發展與累積風險

▲荷莫茲海峽兵險近十日未升反降（圖／視覺中國）

記者張佩芬／綜合報導

船舶保險經紀人公司CTX Special Risks台灣公司行政總裁吳約男指出，雖然波斯灣衝突升級，本月12日曾經高達5%的荷莫茲海峽船體兵險(戰爭險)，目前已經降到1%到3%之間，主要是因為多國有組隊護航等訊息傳出，另保險公司根據累計的保險風險估算，衡量還有可以承保空間所致。

近日先是美國總統川普對伊朗發出48小時最後通牒，要求伊朗限期開放荷莫茲海峽，否則將鎖定伊朗發電廠發動軍事打擊，而伊朗軍方隨即展開反擊聲明，警告若其境內燃料或能源設施受損，報復行動將不再侷限於軍事目標，包括能源、資訊科技以及海水淡化等基礎設施，都會變成攻擊目標。

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另一方面表態願意加入荷莫茲海峽護航的國家持續增加，除了日本、英國、法國、德國、義大利、荷蘭等6國本月19日發布聯合聲明，表態「願意為確保航行安全作出適當貢獻」，中東國家巴林也傳出願意參與護航。

另據路透社報導，援引阿聯酋高級官員也表示，隨著伊朗事實上封鎖荷莫茲海峽、全球航運與能源市場陷入劇烈動蕩，阿聯酋正考慮加入美國主導的多國海軍護航行動。

吳約男指出，保險公司的兵險承保條件隨時跟著最新情勢在變，除了衡量局勢發展，也會計算自己承保的兵險船隻多寡與累積的風險。

在由船東互保協會負責的船東責任險部分，相關保賠業者說明，12家屬於國際保賠協會(IG)的船東互保協會，船東自有船的戰爭責任險在標準保單下是被排除的，但是船東透過「買回」機制仍可提供承保，條件是該船船體保單下必須有戰爭責任險作為基層保險而保賠險才承保超額的部分。租家戰爭責任險則必須個案另報價是否承保。

但如果是使用核子、生化武器造成的戰爭風險責任，則除非是船員傷亡責任在美元3000萬/每次事故以內仍可承保，保賠協會所承保的其他戰爭風險責任在「買回」機制下會被排除不保。

需要「買回」是因保險公司在承保時，為了控制風險，可能會全面將某些情況列為不保事項，例如:特定區域的戰爭風

險、恐怖主義行為、特定的技術風險等。

若被保險人有特殊的業務需求，如前往戰爭風險區的船舶、在高風險區域運作的項目，他們無法承擔該風險，因此需要要求保險公司透過「買回」條款，重新將該風險納入保障範圍。被保險人通常需要支付額外的保費(買回費用)以購買此部分保障。

船體兵險在伊朗戰爭爆發初期約為1%(7天效期)，最高漲到5%，目前約為3%，價值1億美元船舶保費要300萬美元，但是都有議價空間，如果船隻安全可退約五成保費。