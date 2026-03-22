ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

不敗教主稱「魏哲家飄了」：對岸無人機比台灣進步太多

▲魏哲家董事長出席台積電運動會。（圖／記者林敬旻攝）

▲魏哲家近日的說法引起討論，不敗教主陳重銘稱他「有點飄了」。（資料照／記者林敬旻攝）

記者柯振中／綜合報導

台積電董事長魏哲家日前獲頒名譽博士，致詞時直言中國大陸的機器人只是「好看頭」，引發熱議。對此，財經網紅陳重銘公開示警，認為領導人過度自滿是企業大忌，並指出對岸無人機技術早已領先，若忽視機器人在軍事上的變革，恐讓台灣陷入傳統軍事思維的危機。

魏哲家領名譽博士　笑談CEO失敗原因

[廣告]請繼續往下閱讀...

台積電董事長魏哲家21日出席亞洲大學校慶，獲頒名譽博士學位。他在典禮上幽默表示，台積電的成就應歸功於創辦人張忠謀與全體員工的努力。魏哲家更開玩笑地說，很多執行長之所以失敗，是因為開始「忘了我是誰」變得囂張，而這種人通常很喜歡到處演講或接受名譽博士，自嘲語氣引起現場陣陣笑聲。

狂酸對岸機器人　強調台積電製造大腦

提到產業現況，魏哲家指出中國大陸雖然研發許多能跳躍、擺動的機器人，但在他看來那些都只是「好看頭」，實際上並無太大用處。他強調，機器人最關鍵的是運算大腦，目前包括輝達（Nvidia）、超微（AMD）等美國大廠設計的晶片，高達 95% 都是由台積電代工製造，這才是讓機器人發揮醫療、感測等服務功能的關鍵。

▼魏哲家稱大陸研發出許多能跳躍、擺動的機器人，但只是好看頭，實際上無太大用處。（示意圖／CFP）

▲▼英國女子應徵記者工作時，由AI機器人進行面試。（示意圖／CFP）

陳重銘批魏哲家飄了　警告對岸技術進步

針對魏哲家的發言，網紅「不敗教主」陳重銘則有不同看法。他在臉書上表示，魏哲家似乎「有點飄了」，並直言對岸的無人機發展遠超台灣，機器人一旦裝載實質功能，絕非只是跳來跳去。他提醒，雖然台積電在高階製程領先，但機器人或飛彈不見得需要最先進晶片，大陸國產晶片在這些領域已展現強大競爭力。

機器人改變戰爭　專家呼籲加緊研發

陳重銘進一步分析，未來戰爭將由機器人主導，例如微型機器人可能癱瘓要價不菲的戰鬥機。他舉例，伊朗無人機已讓美國感到棘手，未來甚至會出現機器海龜、機器鳥闖入基地。他強調「只有魔法可以打敗魔法」，台灣必須跳脫傳統軍事思想，加緊研發無人載具，不能因為眼前的領先而產生自滿心理。

 

關鍵字： 魏哲家陳重銘台積電機器人無人機

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

梅聖旻哽咽送別愛妻吳中純　女兒梅嬿翎：來世換我照顧妳

推薦閱讀

9檔金控、銀行股利出爐一表看　5檔潛在殖利率逾4％

9檔金控、銀行股利出爐一表看　5檔潛在殖利率逾4％

金融股已有九家公司公布股利分配，若以公布每股股息、昨（20）日收盤價計算，當中王道銀（2897）潛在殖利率最佳，有5.27%，而玉山金（2884）、元大金（2885）、遠東銀（2845）、上海商銀（5876）等四家股息殖利率都有4%以上水準，國票金（2889）、高雄銀（2836）則有3%以上水準。

2026-03-21 06:05
快訊／快加油！下周起汽油飆漲1.8元　柴油大漲1.4元

快訊／快加油！下周起汽油飆漲1.8元　柴油大漲1.4元

台灣中油宣布自下周一(23日)凌晨零時起汽、柴油價格各調漲1.8元及1.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.7元、95無鉛汽油每公升32.2元、98無鉛汽油每公升34.2元、超級柴油每公升29.5元。

2026-03-21 17:02
拼賺逾8萬！2檔抽籤股下周登場　生技股泰宗價差大

拼賺逾8萬！2檔抽籤股下周登場　生技股泰宗價差大

下周又有2檔股票申購可以試手氣！根據證交所資訊，包括連接元件廠商建舜電（3322）與生技股泰宗（4169）分別於下周一（23日）及下周三（25日）展開抽籤申購作業，其中泰宗生技價差逾8萬元最為誘人。

2026-03-21 16:19
記憶體缺貨行情太瘋狂！　6家模組廠「單月獲利」提前開獎賺飽飽

記憶體缺貨行情太瘋狂！　6家模組廠「單月獲利」提前開獎賺飽飽

記憶體廠股價在台股20日遭血洗，一片慘綠，多檔跌停，惟無損基本面亮麗表現，在市場缺貨、產能吃緊下，已逐步反映在業績上，統整證交所公開市場觀測站近期多家記憶體模組廠因股價波動大而被要求提前公布獲利來看，6家大廠中逾半單月每股盈餘（EPS）超過一個股本，與去年同期相較成長幅度更驚人。

2026-03-21 11:50
中國製機器人跳來跳去　魏哲家直言「沒用、好看頭而已」

中國製機器人跳來跳去　魏哲家直言「沒用、好看頭而已」

獲亞洲大學頒授名譽博士的台灣積體電路製造股份有限公司董事長魏哲家今天表示，中國大陸一直弄機器人跳來跳去蹦蹦跳，「沒用，好看頭而已」，機器人大腦95%由台積電製造。 他說，近20年台積電技術成長100倍，協助人工智慧（AI）發展，未來可應用於醫療領域等，而在機器人方面，台積電技術可讓機器人偵測光線、感測溫度，蒐集很多資訊，做到人要求的服務。

2026-03-21 16:40
國際金價本周下挫近10%　創15年來最大單周跌幅

國際金價本周下挫近10%　創15年來最大單周跌幅

在投資人擔心美伊戰爭對經濟帶來衝擊的影響，金價在美國時間周五（20日）持續走跌，創下15年來最糟糕的一周。

2026-03-21 10:01
雄獅斥資2000萬包場兒童新樂園舉行春酒　今年還要再招逾600人

雄獅斥資2000萬包場兒童新樂園舉行春酒　今年還要再招逾600人

雄獅集團（2731）21日舉辦「世界真有趣，雄獅帶你去」2026星空春酒派對，投入逾2千萬元，旅遊業界首創包場臺北市立兒童新樂園，邀請全集團員工、眷屬及導遊領隊夥伴，近4千人齊聚同歡。派對中特別請來金曲歌王盧廣仲、韋禮安、閻奕格及人氣樂團旺福開唱，現場以400架無人機燈光秀點亮夜空作為壓軸，並導入無紙化數位闖關系統，實踐永續理念；搭配飲料無限暢飲與超過20多台餐飲胖卡車進駐，打造宛如大型戶外嘉年華的熱鬧氛圍。此活動為雄獅集團歷年來最大規模春酒，透過盛大聚會向全體同仁及其家人表達感謝，並展現重視員工、珍視家

2026-03-22 21:39
波灣衝突升級兵險反而降低　保賠業主要看情勢發展與累積風險

波灣衝突升級兵險反而降低　保賠業主要看情勢發展與累積風險

船舶保險經紀人公司CTX Special Risks台灣公司行政總裁吳約男指出，雖然波斯灣衝突升級，本月12日曾經高達5%的荷莫茲海峽船體兵險(戰爭險)，目前已經降到1%到3%之間，主要是因為多國有組隊護航等訊息傳出，另保險公司根據累計的保險風險估算，衡量還有可以承保空間所致。

2026-03-22 17:14
核電重啟評估　經部：核二、核三復運先後尋求美廠協助

核電重啟評估　經部：核二、核三復運先後尋求美廠協助

在總統賴清德釋出「重啟核電」訊號後，經濟部持續對外說明相關規劃。今（22）日進一步表示，核二、核三機組復運已進入前置作業階段，並分別尋求美國原廠技術協助。

2026-03-22 14:21
赴美投資轉向！　KPMG拋台廠供應鏈3決勝關鍵

赴美投資轉向！　KPMG拋台廠供應鏈3決勝關鍵

在全球供應鏈重組與美國政策轉向帶動下，台商赴美投資策略全面升級。KPMG指出，企業未來勝出的關鍵在於三大核心能力，包括「善用政策資源降低成本」、「打造具彈性的供應鏈布局」，以及「提前部署人才與跨境整合能力」，這三大要素將成為台廠搶進美國市場的決勝點。

2026-03-22 14:00

讀者迴響

熱門新聞

不敗教主稱「魏哲家飄了」：對岸無人機遠超台灣

9檔金控、銀行股利出爐一表看　5檔潛在殖利率逾4％

伊朗戰火引爆！黃金遭5大利空夾殺　單周暴跌創43年最慘

美超微暴跌33%！謝金河示警3大AI巨頭　直言「輝達股價有壓力」

5檔飆股「抓去關」　下周一起處置至4／7止

快訊／荷莫茲海峽通行費200萬美元船司多尚未討論　損失估逾百萬

麻吉大哥9.6億蒸發！以太幣全爆倉

清大「校務基金」12年5000萬賺到48億　背後操盤手曝光

中國製機器人跳來跳去　魏哲家直言「沒用、好看頭而已」

專家建議買1檔ETF然後忘記它　「每月1萬滾成2000萬」

快訊／快加油！下周起汽油飆漲1.8元　柴油大漲1.4元

國際金價本周下挫近10%　創15年來最大單周跌幅

伊朗擬對經荷莫茲海峽船隻收10%安全稅　業界估貨櫃船不會接受

拼賺逾8萬！2檔抽籤股下周登場　生技股泰宗價差大

美超微創辦人涉運送輝達晶片至中國　股價重挫

記憶體缺貨行情太瘋狂！　6家模組廠「單月獲利」提前開獎賺飽飽

5次國際戰事經驗短空長多　台股震盪、AI族群維持投資熱度

赴美投資轉向！　KPMG拋台廠供應鏈3決勝關鍵

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
防彈少年團回歸！光化門擠爆　Jimin激動「很想大家」謝阿米

防彈少年團回歸！光化門擠爆　Jimin激動「很想大家」謝阿米
晚安小雞揭發內幕！　出鬼點子、詐騙全是「S女」設局　控訴被騙1300萬

晚安小雞揭發內幕！　出鬼點子、詐騙全是「S女」設局　控訴被騙1300萬

在菜市場叫賣各種亂喊　內容超隨便竟無人發現

在菜市場叫賣各種亂喊　內容超隨便竟無人發現

樂天韓籍五本柱合體！高佳彬來桃猿不怕生　廉世彬約金佳垠在臺過生日

樂天韓籍五本柱合體！高佳彬來桃猿不怕生　廉世彬約金佳垠在臺過生日

台中男大鬧頭牙「持刀攻擊」逃逸！民眾中刀濺血　警追兇中

台中男大鬧頭牙「持刀攻擊」逃逸！民眾中刀濺血　警追兇中

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366