不敗教主稱「魏哲家飄了」：對岸無人機比台灣進步太多

▲魏哲家近日的說法引起討論，不敗教主陳重銘稱他「有點飄了」。（資料照／記者林敬旻攝）



記者柯振中／綜合報導

台積電董事長魏哲家日前獲頒名譽博士，致詞時直言中國大陸的機器人只是「好看頭」，引發熱議。對此，財經網紅陳重銘公開示警，認為領導人過度自滿是企業大忌，並指出對岸無人機技術早已領先，若忽視機器人在軍事上的變革，恐讓台灣陷入傳統軍事思維的危機。

魏哲家領名譽博士 笑談CEO失敗原因



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台積電董事長魏哲家21日出席亞洲大學校慶，獲頒名譽博士學位。他在典禮上幽默表示，台積電的成就應歸功於創辦人張忠謀與全體員工的努力。魏哲家更開玩笑地說，很多執行長之所以失敗，是因為開始「忘了我是誰」變得囂張，而這種人通常很喜歡到處演講或接受名譽博士，自嘲語氣引起現場陣陣笑聲。

狂酸對岸機器人 強調台積電製造大腦



提到產業現況，魏哲家指出中國大陸雖然研發許多能跳躍、擺動的機器人，但在他看來那些都只是「好看頭」，實際上並無太大用處。他強調，機器人最關鍵的是運算大腦，目前包括輝達（Nvidia）、超微（AMD）等美國大廠設計的晶片，高達 95% 都是由台積電代工製造，這才是讓機器人發揮醫療、感測等服務功能的關鍵。

▼魏哲家稱大陸研發出許多能跳躍、擺動的機器人，但只是好看頭，實際上無太大用處。（示意圖／CFP）



陳重銘批魏哲家飄了 警告對岸技術進步



針對魏哲家的發言，網紅「不敗教主」陳重銘則有不同看法。他在臉書上表示，魏哲家似乎「有點飄了」，並直言對岸的無人機發展遠超台灣，機器人一旦裝載實質功能，絕非只是跳來跳去。他提醒，雖然台積電在高階製程領先，但機器人或飛彈不見得需要最先進晶片，大陸國產晶片在這些領域已展現強大競爭力。

機器人改變戰爭 專家呼籲加緊研發



陳重銘進一步分析，未來戰爭將由機器人主導，例如微型機器人可能癱瘓要價不菲的戰鬥機。他舉例，伊朗無人機已讓美國感到棘手，未來甚至會出現機器海龜、機器鳥闖入基地。他強調「只有魔法可以打敗魔法」，台灣必須跳脫傳統軍事思想，加緊研發無人載具，不能因為眼前的領先而產生自滿心理。