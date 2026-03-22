麻吉大哥「9.6億瞬間蒸發」以太幣閃崩全爆倉　資產幾乎歸零

9檔金控、銀行股利出爐一表看 5檔潛在殖利率逾4％

金融股已有九家公司公布股利分配，若以公布每股股息、昨（20）日收盤價計算，當中王道銀（2897）潛在殖利率最佳，有5.27%，而玉山金（2884）、元大金（2885）、遠東銀（2845）、上海商銀（5876）等四家股息殖利率都有4%以上水準，國票金（2889）、高雄銀（2836）則有3%以上水準。

快訊／快加油！下周起汽油飆漲1.8元 柴油大漲1.4元

台灣中油宣布自下周一(23日)凌晨零時起汽、柴油價格各調漲1.8元及1.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.7元、95無鉛汽油每公升32.2元、98無鉛汽油每公升34.2元、超級柴油每公升29.5元。

拼賺逾8萬！2檔抽籤股下周登場 生技股泰宗價差大

下周又有2檔股票申購可以試手氣！根據證交所資訊，包括連接元件廠商建舜電（3322）與生技股泰宗（4169）分別於下周一（23日）及下周三（25日）展開抽籤申購作業，其中泰宗生技價差逾8萬元最為誘人。

記憶體缺貨行情太瘋狂！ 6家模組廠「單月獲利」提前開獎賺飽飽

記憶體廠股價在台股20日遭血洗，一片慘綠，多檔跌停，惟無損基本面亮麗表現，在市場缺貨、產能吃緊下，已逐步反映在業績上，統整證交所公開市場觀測站近期多家記憶體模組廠因股價波動大而被要求提前公布獲利來看，6家大廠中逾半單月每股盈餘（EPS）超過一個股本，與去年同期相較成長幅度更驚人。

中國製機器人跳來跳去 魏哲家直言「沒用、好看頭而已」

獲亞洲大學頒授名譽博士的台灣積體電路製造股份有限公司董事長魏哲家今天表示，中國大陸一直弄機器人跳來跳去蹦蹦跳，「沒用，好看頭而已」，機器人大腦95%由台積電製造。 他說，近20年台積電技術成長100倍，協助人工智慧（AI）發展，未來可應用於醫療領域等，而在機器人方面，台積電技術可讓機器人偵測光線、感測溫度，蒐集很多資訊，做到人要求的服務。

國際金價本周下挫近10% 創15年來最大單周跌幅

在投資人擔心美伊戰爭對經濟帶來衝擊的影響，金價在美國時間周五（20日）持續走跌，創下15年來最糟糕的一周。

雄獅斥資2000萬包場兒童新樂園舉行春酒 今年還要再招逾600人

雄獅集團（2731）21日舉辦「世界真有趣，雄獅帶你去」2026星空春酒派對，投入逾2千萬元，旅遊業界首創包場臺北市立兒童新樂園，邀請全集團員工、眷屬及導遊領隊夥伴，近4千人齊聚同歡。派對中特別請來金曲歌王盧廣仲、韋禮安、閻奕格及人氣樂團旺福開唱，現場以400架無人機燈光秀點亮夜空作為壓軸，並導入無紙化數位闖關系統，實踐永續理念；搭配飲料無限暢飲與超過20多台餐飲胖卡車進駐，打造宛如大型戶外嘉年華的熱鬧氛圍。此活動為雄獅集團歷年來最大規模春酒，透過盛大聚會向全體同仁及其家人表達感謝，並展現重視員工、珍視家

波灣衝突升級兵險反而降低 保賠業主要看情勢發展與累積風險

船舶保險經紀人公司CTX Special Risks台灣公司行政總裁吳約男指出，雖然波斯灣衝突升級，本月12日曾經高達5%的荷莫茲海峽船體兵險(戰爭險)，目前已經降到1%到3%之間，主要是因為多國有組隊護航等訊息傳出，另保險公司根據累計的保險風險估算，衡量還有可以承保空間所致。

核電重啟評估 經部：核二、核三復運先後尋求美廠協助

在總統賴清德釋出「重啟核電」訊號後，經濟部持續對外說明相關規劃。今（22）日進一步表示，核二、核三機組復運已進入前置作業階段，並分別尋求美國原廠技術協助。

赴美投資轉向！ KPMG拋台廠供應鏈3決勝關鍵

在全球供應鏈重組與美國政策轉向帶動下，台商赴美投資策略全面升級。KPMG指出，企業未來勝出的關鍵在於三大核心能力，包括「善用政策資源降低成本」、「打造具彈性的供應鏈布局」，以及「提前部署人才與跨境整合能力」，這三大要素將成為台廠搶進美國市場的決勝點。