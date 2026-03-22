麻吉大哥「9.6億瞬間蒸發」以太幣閃崩全爆倉　資產幾乎歸零

▲麻吉大哥以太幣全遭強制平倉。（圖／翻攝黃立成臉書）
記者許力方／綜合報導
加密貨幣市場22日早盤急挫，劇烈震盪連帶引發高槓桿爆倉，鏈上數據顯示，活躍於加密貨幣市場的「麻吉大哥」黃立成，他所持有的5250枚以太幣多單已全數遭強制平倉，累計虧損超過3022萬美元，約合台幣9.6億元，再度引發投資市場熱烈討論。
幣價急殺觸發爆倉 帳戶幾近歸零
根據鏈上分析機構Lookonchain監測，台灣時間當天上午7時40分左右，以太幣一度跌至2070美元，比特幣同步下探至6.9萬美元，短時間內跌幅擴大，導致槓桿多單承壓。
數據指出，黃立成原持有價值約1106萬美元（約台幣3.5億元）的以太幣多單，在市場快速下跌過程中遭全面平倉，目前帳戶餘額僅剩約15.8萬美元（約台幣506萬元），資金大幅縮水。
累計虧損逾9億 回本難度升高
Lookonchain進一步統計顯示，該筆操作累積損失已突破3022萬美元，回本壓力。市場人士指出，近期加密貨幣波動加劇，資金槓桿部位更容易受到衝擊，投資人須留意風險控管，避免在短時間內承受過大損失。
網友熱議操作風險 諷「直接燒錢」
消息曝光後，再度引發熱烈討論，網友紛紛感嘆「虧損3000萬美元，只剩15.8萬美元。市場不會在意你是誰」、「這位兄弟有3000萬美元，結果全拿來以太幣平倉，這根本不是交易是在捐款」、「麻吉虧了3000萬美元，如果以太幣反彈，那15.8萬美元仍有20倍的槓桿潛力，風險大嗎？」
The market just dropped sharply, and Machi(@machibigbrother)'s 5,250 $ETH($11.06M) long has been fully liquidated!— Lookonchain (@lookonchain) March 22, 2026
His total losses have now exceeded $30.22M, and only $158K remains in his account.https://t.co/P6lglcgpyo pic.twitter.com/SEzLPQO45F
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