雄獅斥資2000萬包場兒童新樂園舉行春酒　今年還要再招逾600人

▲雄獅斥資2000萬包場兒童新樂園舉行春酒。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

雄獅集團（2731）21日舉辦「世界真有趣，雄獅帶你去」2026星空春酒派對，投入逾2千萬元，旅遊業界首創包場臺北市立兒童新樂園，邀請全集團員工、眷屬及導遊領隊夥伴，近4千人齊聚同歡。派對中特別請來金曲歌王盧廣仲、韋禮安、閻奕格及人氣樂團旺福開唱，現場以400架無人機燈光秀點亮夜空作為壓軸，並導入無紙化數位闖關系統，實踐永續理念；搭配飲料無限暢飲與超過20多台餐飲胖卡車進駐，打造宛如大型戶外嘉年華的熱鬧氛圍。此活動為雄獅集團歷年來最大規模春酒，透過盛大聚會向全體同仁及其家人表達感謝，並展現重視員工、珍視家庭支持的企業文化。

雄獅集團董事長王文傑表示：「We are a team！雄獅2025年創下歷史最高獲利，每股稅後純益（EPS）達17.49元，豐碩的成果來自全體同仁的努力，回顧雄獅發展，我們每十年進行一次關鍵轉型。從早期的到電腦化、網路化，現已正式進入AI時代，雄獅正啟動新一波轉型，邁向旅遊科技公司。」

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雄獅表示，2026年雄獅將持續深耕旅遊生活產業，實踐「五化」發展：「國際化」方面，跨足海外在地佈局並培育國際人才，開拓全球觀光；透過「資本化」以資本力為槓桿，結合策略投資提升市場競爭力；藉由「數位化」運用AI工具，加速優化公司治理與科技創新，並推出文字智能客服「LiLi」成功轉型為「智能業務」，透過人機協作分流60%重複問題，精準導流複雜個案；推進「生活產業化」，以顧客為導向，並整合食宿遊購行，透過數據洞察重塑旅遊體驗，同時落實「專業經理人化」，建立專業管理團隊、延攬國際人才，為同仁打造更好的工作環境與發揮空間。

此外，雄獅視人才為核心資產，今年員工年終績效獎金發放規模突破2.5億元，近年亦積極推動薪酬制度，與員工持股信託、生日假、公益假等多元員工福利，致力打造兼顧工作與生活的企業文化。目前雄獅臺灣設有26間門市，海外則有13個服務據點，業務遍及全球，面對營運成長與轉型發展需求，今年將持續投入人才招募，全年預計招募人數將超過600人，涵蓋資訊、行銷、產品、業務及企劃等多元職類，支持企業穩健成長，此外，雄獅也將首度啟動「人才招募列車」，透過美學觀光列車體驗，邀請潛在人才在移動場景中感受企業文化，傳遞年輕、活力且具創新的品牌形象。