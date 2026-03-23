德翔海運2025年淨利約3.29億美元　航線布局與船隊擴充並進

▲德翔海運持續優化船隊與航線布局，穩健推進區域市場發展。（圖／德翔海運提供）

記者張佩芬／台北報導

香港上市貨櫃航商德翔海運（2510.HK）於3月20日公告2025年度營運成果。面對全球航運市場持續波動與地緣政治不確定性，德翔海運2025年仍維持穩健營運表現，全年營業收入約12.85億美元，歸屬公司權益股東淨利約3.29億美元，每股盈利約0.20美元。董事會並建議派發末期股息每股0.10美元，配息率約為50%，為公司上市以來連續兩年維持相同配息水準，以回饋股東長期支持。

德翔海運表示，2025年全球航運市場仍受到多重因素影響，包括紅海局勢持續導致船舶繞航安排、中美貿易政策調整及關稅措施變動等，均對全球供應鏈與航運市場帶來不確定性。在市場週期轉換加快、競爭環境加劇的情況下，德翔海運透過靈活調整營運策略與資源配置，持續強化航線網絡與船隊結構，維持整體營運穩定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

船隊規模達41艘 持續推進新造船布局

在船隊與資產配置方面，截至2025年底，德翔海運投入營運船舶共41艘，總運力達109,342 TEU。其中自有船舶37艘，運力94,048 TEU，占整體運力約86%；租入船舶4艘，占約14%。此外，德翔海運亦靈活運用資產配置策略，將4艘自有船舶於市場上出租，以增加租金收入並提升資產使用效率。

目前德翔海運自有船舶船型涵蓋1,000 TEU至7,000 TEU級距，運力結構分布均衡，有利於靈活配置於不同區域市場及航線需求。為配合未來市場發展，德翔海運亦已規劃新造船計畫，未來三年預計將有13艘新船陸續交付，合計新增運力約93,600 TEU，包括2艘7,000 TEU級、3艘14,000 TEU級、6艘5,300 TEU級及2艘2,900 TEU級船舶。新船投入後，將進一步優化船型結構並提升規模經濟效益。

此外，德翔海運董事會已通過追加4艘2,900 TEU級新造船的訂單，延續先前與福建船政旗下馬尾造船有限公司簽訂之2艘同型船計畫。新船預計於2029年5月、7月及11月（2艘）陸續交付，並將採用與前批相同之寬體節能設計，兼顧燃油效率與多吃水航行能力，適用於亞洲區域航線營運。隨著新造船計畫持續推進，將有助提升船隊更新效率與整體調度彈性。

▲德翔海運推出NTX與HLS（Hercules Service）航線，分別強化北中國至泰國及東南亞至印度、巴基斯坦之運輸連結。（圖／德翔海運提供）

NTX新航線上線 強化北中國至泰國直航

截至2025年底，德翔海運營運航線共46條，其中超過七成為聯營或交換艙位合作航線，顯示德翔海運透過策略合作強化航線網絡彈性並提升資源運用效率。

2026年3月，德翔海運宣布推出全新「NTX（North China - Thailand Express）」航線服務，進一步強化北中國與泰國之間的直航聯結。NTX採28天航程，航線自天津出發，依序掛靠大連、青島、香港、蛇口及林查班後，再經香港及南沙返回天津，直接覆蓋天津、大連、青島至泰國主要港口，與現有CHT航線形成互補，提升區域排班彈性與貨運選擇，並增加泰國出口至北中國的班次頻率，支持兩地貿易貨流平衡發展。

HLS航線同步布局 強化東南亞至印度及巴基斯坦連結

此外，德翔海運將參與HLS航線營運，預計於2026年4月24日由林查班港口啟航，進一步強化東南亞至西印度及巴基斯坦市場的運輸連結。HLS航線採35天航程，串聯林查班、新加坡、巴生港、那瓦西瓦（Nhava Sheva）、蒙德拉（Mundra）及卡拉奇（Karachi）等主要港口。

該航線提供東南亞直達西印度及巴基斯坦的服務，強化泰國、新加坡及馬來西亞之出口貨源覆蓋，並直靠印度與巴基斯坦主要門戶港口。配合既有印度次大陸航線網絡，HLS將進一步提升區域連通性，擴展航線選擇，並提供更具彈性的運輸安排，以支援東南亞與印度及巴基斯坦之間的貿易需求。

▲德翔海運持續推動ESG行動，透過海灘清潔、志工服務及公益活動深化企業永續實踐。（圖／德翔海運提供）

ESG治理持續深化 永續報告預計3月下旬發布

在永續發展方面，德翔海運近年持續推動環境、社會及公司治理（ESG）管理制度化，並持續將永續發展議題納入企業治理與營運決策之中。董事會亦持續監督相關政策與執行情形，強化德翔海運在環境責任、員工關懷、誠信治理及社會參與等面向的管理基礎。

德翔海運表示，2025年度ESG報告預計於3月下旬上傳至香港交易所及公司網站，供投資大眾參閱。該報告將呈現德翔海運於環境管理、永續治理、社區參與及內部管理機制等方面的年度成果。

在2025年間，德翔海運持續推動多項ESG相關行動，包括海灘清潔、志工服務、公益參與及跨部門永續管理推動等，展現企業在環境保護與社會責任方面的持續投入。未來亦將持續強化永續資訊揭露品質，逐步完善氣候相關管理與長期發展藍圖。

▲德翔海運啟動2026年度校園徵才計畫，透過校園博覽會與企業說明會吸引青年人才加入航運產業。（圖／德翔海運提供）

啟動2026校園徵才 吸引青年投入航運產業

隨著全球航運產業持續發展，專業人才需求亦逐漸增加。德翔海運表示，2026年度校園徵才計畫已正式展開，透過校園博覽會與企業說明會向年輕學子介紹航運產業發展及職涯機會。

本年度徵才將招募儲備幹部與各類專業職務，其中儲備幹部計畫採部門輪調培訓機制，完成培訓與成果發表後，再依個人特質與表現分發至適合部門。徵選流程預計於5月進行筆試與面試，7月發出錄取通知。

德翔海運預計於多所大學舉辦校園博覽會，包括成功大學、台灣海洋大學、政治大學與中央大學等，並安排企業說明會，協助學生了解航運產業與未來職涯發展。

企業說明會場次如下：

04/28(二) 12:30~13:30 師範大學

04/29(三) 12:30~13:30 輔仁大學

相關職缺資訊已陸續於104人力銀行公開，提供有志投入航運產業的青年學子參考。

展望2026 亞洲區域航運需求仍具潛力

展望2026年，市場預期全球航運市場仍將面臨新造船交付增加與需求調整帶來的壓力。不過，亞洲區域內貿持續成長，東南亞與印度次大陸製造轉移趨勢明確，區域航運需求仍具發展潛力。德翔海運表示，未來將持續優化航線布局與船型配置，提升營運效率與市場競爭力，並同步深化ESG治理與低碳營運，推動企業穩健發展。