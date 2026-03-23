MSC收購長錦商船50%股權　朝超大型油輪龍頭邁進

▲地中海航運被證實將取得韓國長錦商船50%股權，共同經營超大型油輪運務。（圖／翻攝自長錦官網）

記者張佩芬／綜合報導

全球最大貨櫃船公司地中海航運(MSC)上周已被證實將拿下目前超大型油輪(VLCC)最大船公司，韓國長錦商船(Sinokor Maritime)的50%股權，共同經營這家公司，而MSC也正與中國恆力重工洽談8艘VLCC訂單，朝向VLCC龍頭邁進。

去年年底開始，長錦商船與MSC達成貨櫃船隊出售交易，長錦出售貨櫃船給MSC，取得的25-30億美元資金，密集買入VLCC現成船或以長租方式租入該型船，目前長錦已控制約150艘VLCC，佔了全球合規(未因運送俄羅斯等遭經濟制裁國家原油被列入黑單)，VLCC現貨市場24%的份額，而船舶經紀人和賣家發現，最終簽署買賣協定的買方實體，實際上是與MSC直接關聯的公司，當時業界判斷長錦與MSC已經結盟，如今證實兩家公司將成為營運夥伴。

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希臘和塞普勒斯的監管機構發佈通知，證實MSC將獲得這家韓國運營商的共同控制權。根據在塞普勒斯公開提交的檔，MSC計劃購買長錦商船50%的股份。收購完成後，MSC將與長錦共同管理公司。

MSC的這一舉措標誌著其戰略重點從貨櫃船運和郵輪運營(全球第三大)轉向了原油運輸市場。 MSC目前在全球貨櫃船運市場擁有約21%的市佔率(以櫃量計算）。

長錦在不到半年的時間內大量蒐羅VLCC，又碰上伊朗戰爭爆發，VLCC飆出天價，大發戰爭財，業界估計「錢滾錢」，很快就能創建「巨型航運實體」。

在3月2日，VLCC曾經創下日租55萬美元的天價，出租商就是長錦商船，3月11日，英國航運經紀公司SSY向信德海事網證實，沙烏地的延布到西印度航線，已經出現了WS600到WS670的成交價，應對定程租約(TCE)，日租在63萬到70萬美元之間。以我國新興航運(2605)的VLCC每日平均成本價2.45萬美元計算，是逾25倍天價。

之後市場運價明顯回落，中東灣—中國航線報WS400，對應TCE約40.88萬美元/天，周跌15%；中東灣—印度西海岸航線報WS420，對應收益約49.05萬美元/天，周跌16%；中東灣—英國/歐洲大陸航線報WS225，對應收益約35.72萬美元/天，周跌18%。

中東以外市場，跌幅則更加明顯。西非-中國航已回落至12.61萬美元/天，周跌47%；美灣-中國13.65萬美元/天，周跌39%；南美東岸-中國降至13.85萬美元/天，周跌43%。

SSY指出，隨著船東對高風險地區(紅海、阿曼灣)接受度提高、運力供應增加影響，VLCC現貨市場轉軟，中東-中國航線，TCE約30.98萬美元/天，周跌36.8%；西非到中國航線，TCE約11.28萬美元/天，周跌46.1%；美灣到中國TCE約14.19萬美元/天，周跌22.0%

業界分析，VLCC市場已從極端衝高進入快速修正階段，尤其是大西洋貨盤與跨區域長航線，跌幅更為明顯，回調背後不是需求消失，而是恐慌溢價在消退，但當前VLCC市場仍處於絕對高位。