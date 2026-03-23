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千億風電投資！　兩大外商女王爭霸

台灣離岸風電市場巨大，2大外商巨頭的掌舵者沃旭能源台灣區董事長汪欣潔、CIP台灣區董事總經理許乃文，日前為風電國產化角力針鋒相對。

▲台灣離岸風電市場巨大，2大外商巨頭的掌舵者沃旭能源台灣區董事長汪欣潔、CIP台灣區董事總經理許乃文，日前為風電國產化角力針鋒相對。

圖文／鏡週刊

經濟部今年一開始就陸續舉辦多場「離岸風電區塊開發3-3期」選商機制說明會，希望能在年底前完成選商，然而事關新台幣上千億投資，以及鬆綁後的國產化規定該如何執行，業內產生不同意見，兩大風電外資開發商女將各執一詞，引發外界側目。

本土業界都很關注的「風電雙姝」，就是沃旭能源（Ørsted）台灣區董事長汪欣潔，與哥本哈根基礎建設基金（CIP）台灣區董事總經理許乃文，同樣是丹麥公司在台灣的最高負責人，兩人都是形象亮麗、學經歷豐富且氣場強大，在商場競爭中更是當仁不讓。

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然而近期在離岸風電3-1、3-2期推動不如預期的情況下，為了加快發展，3-3期不再納入強制性的國產化，並引入「ESG規劃」做為評選項目之一，成為各方利害關係人的輿論攻防焦點。

前總統蔡英文大力推動台灣風電產業，打造在地化供應鏈。

▲前總統蔡英文大力推動台灣風電產業，打造在地化供應鏈。

不管是1月或2月的公聽會，沃旭和CIP這兩大女將都是積極發言，沃旭的汪欣潔強調政府應該盡快展開，才能趕上2031年前的綠電需求，而CIP的許乃文強調，風場建置絕對超過5年，所以不該急就章。

許乃文曾提到，對於已有重大瓶頸、短期內難以推動的案場，應審慎評估後續處理方式，像是釋出場址或重新規劃，才是補上2030年綠電缺口的良方。

業內人士跟本刊分析，主要是因為CIP是目前「被要求國產化」的3-1期標案中，進度遠遠領先同業的資優生，但在辛苦扶植本土廠商，好不容易完成融資、並自行找購電客戶後，若3-3期的新案場沒有這些枷鎖、勢必讓對手的成本大減。

而沃旭在3-1期放棄投標，3-2期因國產化分數不足、風場重疊而出局，反而沒有包袱，所以在相對放寬的3-3期上就會更積極。


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關鍵字： 鏡週刊風電汪欣潔許乃文

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