歐盟「告御狀」政策急彎　風電國家隊大廠全傻眼

▲業者積極打造台灣離岸風電本土產業鏈，涵蓋水下基礎、風機零組件、海事工程及電力設備等。



圖文／鏡週刊

台灣先前因非核家園政策，積極推動能源轉型，在2018年蔡英文政府時期，推行離岸風電國產化政策，想提高供應鏈韌性，但沒有想像中簡單，除了要從無到有的學習成本很高，還有外商介入。

2024年的7月，歐盟狀告世界貿易組織（WTO），認為台灣這樣的措施是違反國際貿易規則，經過政府的多次溝通後，經濟部在11月時表示，歐方將暫停WTO爭端解決程序，因為我方同意協助產業面對國產化的困難，在申請變更3-2期計畫IRP方面適當展現彈性，3-3期也不再強制要求國產化。

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據了解，當時的經濟部長郭智輝，在9月時緊急約見離岸風電開發業者，表達要放寬國產化規則時，現場業者震驚，除了已砸重金開發產線的本土廠商，外資開發商無論是選商成功或不成功，都感到不公平。

▲華新能源電纜系統公司去年底啟用位在高雄港的海底電纜廠，並擁有專用碼頭。（翻攝華新麗華FB）

已延宕多時的3-3期選商機制，今年初宣布時果然將原有的國產化「必修」改為「積分制」，儘管業者們都有心理準備，但還是忍不住幫同業訴苦。

「政府應負點責任！先前鼓勵人家去投資，結果屁股都還沒坐熱，就把它（要求國產化比例）開放了，還對外說『保護我們本土化8年』，明明現在才剛克服學習曲線、才剛開始賣。」一家本土設備製造廠表示，離岸風電的特殊設備是花很多學費才練起來的，才看到一點曙光，馬上就被滅火了。

「能源是最具備戰略意義的國家投資」，華新麗華董事長焦佑倫也公開呼籲，現在是產業鏈國產化草創階段，不要在此時讓國際競爭對手，用傾銷手段把我們給犧牲掉了。



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