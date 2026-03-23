台股黑色星期一！狂殺1082點　台積電跌55元至1785

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面下跌，台股今（23日）以33334點開出，指數大跌209.88點，跌幅0.63％。隨後殺逾3%，狂跌1082.79點至32461.09點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌50元來到1790元，跌幅2.72％，後跌55元或2.99%至1785元；鴻海（2317）下跌6.5元至196.5元；聯發科（2454）下跌70元至1630元；廣達（2382）下跌5元來到278.5元；長榮（2603）下跌6元至208元。

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美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌443.96點或0.96％，收在45577.47點；標準普爾500指數下跌100.01點或1.51％，收6506.48點；那斯達克指數下跌443.08點或2.01％，收在21647.61點；費城半導體指數下跌192.69點或2.45％，收7670.61點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 45577.47 ▼443.96 ▼0.96% S&P500 6506.48 ▼100.01 ▼1.51% NASDAQ 21647.61 ▼443.08 ▼2.01% 費城半導體指數 7670.61 ▼192.69 ▼2.45%

資料來源：證交所