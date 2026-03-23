記憶體暴賺竟不香！獲利了結賣壓殺出　5檔飆股觸跌停

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

隨著AI算力提升，記憶體成為「戰略物資」，產能供給缺口能見度到明（2027）年，然而大摩認為，DDR4強勢定價能力下半年將因需求減弱而弱化，引發記憶體多空激戰，「千金股」宜鼎（5289）跳空跌停，苦吞第二根跌停，威剛（3260）、宇瞻（8271）、青雲（5386）、廣穎（4973）等四檔記憶體模組同步刷跌停，力積電（6770）、南亞科（2409）、華邦電（2344）下跌半根停板。

DDR 4價格飆漲，記憶體模組廠挾著低價庫存，所公布1、2月獲利自結數繳出亮麗成績單，宜鼎2月單月稅後盈餘（EPS）16.22元、青雲2月EPS 11.59元、威剛1月EPS達11.09元、十銓（4967）1月EPS達10.37元。

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記憶體族群股價連翻大漲，已反映基本面，加上中東地緣政治風險不安情緒高漲，上周大摩外資券商報告一出，獲利了結賣壓大舉出籠，記憶體模組族群急速拉回，五分鐘分盤交易處置威剛從3月19日525元，下殺到今日412元跌停價位，每二十分鐘一盤宇瞻、廣穎今日鎖住跌停價位。

旺宏有大摩喊進報告撐腰，股價相對抗跌，上周五（20日）創下170元天價，今日開低回挫到147元之後，就緩步向上拉升到155元。