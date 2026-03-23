北市高總價住宅交易降溫！　近五年交易量近乎腰斬

▲台北市高總價住宅近五年交易量從469戶下降至245戶，減幅達47.8%，量縮將近一半。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

受到央行信用管制影響，高總價住宅購屋貸款條件嚴格，不僅沒有寬限期，且自備款至少要準備七成以上，加上高房價與購屋小宅化等趨勢，台北市高總價住宅交易量明顯衰退。永慶房產集團根據內政部實價登錄交易資訊，彙整近五年台北市總價7千萬以上高總價住宅交易量變化，相較於2021年，2025年高總價住宅交易量只剩下245戶，減幅達47.8%，量縮將近一半。

政策影響明顯 北市高總價住宅交易萎縮

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，中央銀行自2012年起，針對高總價住宅貸款實施信用管制，貸款額度上限逐次從五成，再經多次信用管制逐步下修至現行的三成，在購屋自備款壓力增加之下，造成高資產族群購置高總價住宅時，決策更趨保守。

陳金萍補充，2023年7月平均地權條例修正實施後，私法人購置住宅採許可制，也讓過去常以公司名義購置的高總價住宅市場不再可行，加上近年中央銀行控管市場資金過度集中不動產市場，台北市高總價住宅交易大幅萎縮，交易量自2021年至2025年由469戶下降至245戶，減少47.8%近乎腰斬。

▲雖然台北市高總價住宅交易量縮明顯，但在蛋黃區的交易占比仍有明顯成長，顯示仍有市場支撐。

北市蛋黃區高總價宅交易占比提升！中正區5年增加最多

但從交易占比數據觀察，台北市蛋黃地區的高總價住宅交易量仍有一定支撐，大安區、中山區、中正區三個行政區交易占比不減反增，總價7千萬元以上的高總價住宅交易占比達18%以上。其中，中正區高總價住宅近五年交易占比增加6.9個百分點來到18%，增加最多，顯示核心區域仍具有穩定的高端住宅需求。

陳金萍指出，台北市博愛特區、仁愛路、羅斯福路周邊是中正區高總價住宅交易熱門路段，棟距充足的道路環境與高強度的維安吸引許多注重隱私的高資產人士在中正區購屋，與大安區、中山區高總價住宅的商務、新貴客群有著明顯區隔，居住環境單純優質，生活品質佳，加上知名品牌豪宅社區建案完工增加供給，也讓中正區高總價住宅交易占比上升。

除了大安區、中山區、中正區高總價住宅交易占比增加以外，還有大同區的高總價住宅交易占比也呈現增加，五年內高總價住宅占比由0.2%增加至2.4%，增加了2.2個百分點。陳金萍說明，大同區是台北市開發較早的地區，生活機能相當成熟，整體屋齡相對較高，因此房價在台北市相對較親民，近年受到西區門戶計畫帶動都更危老發展，多了不少屋齡較年輕的社區住宅供給。儘管大同區近五年高總價住宅交易戶數較少，在房市交易量走低的趨勢中，仍有在地資產型客群有購買高總價住宅需求，帶動大同區高總價住宅交易占比增加2.2個百分點。