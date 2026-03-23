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團隊合作+AI輔助　永慶房屋打造讓人才發光的高績效舞台

團隊合作+AI輔助 永慶房屋打造讓人才發光的高績效舞台 （圖／永慶房屋提供）

▲才33歲就帶店奪冠的鄧宇翔分享，永慶房屋提供年輕人發展的舞台，只要努力就會有收穫。（圖／永慶房屋提供，以下同）

財經中心／綜合報導

雖然2025年房市降溫，永慶房屋仍逆風繳出亮眼成績！2025年度的「超越顛峰業績競賽」中，南京西路店、南港店、幸福捷運店奪下店業績冠軍。永慶房屋提供完善的制度和資源，打造兼具「高收入、工作高效率與高生活品質」的職場環境，讓同仁的每一分努力都看得見收穫。

最年輕冠軍店長 收入翻倍漲
22歲入行、25歲就升任店長，現為永慶房屋幸福捷運店店長的鄧宇翔，以33歲的年紀成功帶領團隊贏得冠軍，是2025年度榜上最年輕的冠軍店長！鄧宇翔說，永慶房屋是一個願意給年輕人機會、只要肯努力就會有收穫的職場環境，自己的收入在加入永慶後更是翻了5倍以上！

鄧宇翔重視團隊中的信任與合作，也會分析每位同仁的優勢與特質，建立互相支援的團隊文化。「當每個人都願意分享經驗、互相補位，就能發揮團隊最大的戰力。」透過分工合作，團隊能更有效率地提供服務，讓交易流程更順暢、成交速度也更快，進而讓整體業績持續提升，也能一起創造更好的收入成果。

在鄧宇翔眼中，房仲是一個充滿溫度的職業，每當看到客戶完成購屋夢想時的感動表情，所有努力與汗水都變得值得。這股心情也督促著他和團隊們，圓滿每一位客戶的託付，不斷贏得消費者肯定。

團隊合作+AI輔助 永慶房屋打造讓人才發光的高績效舞台 （圖／永慶房屋提供）

▲林宗翰分享，永慶房屋導入AI科技，讓人員把時間和精力放在最關鍵的事情上，新人也不用像無頭蒼蠅般瞎忙。

運用AI輔助 新人也能精準掌握商機
 永慶房屋南港店店長林宗翰退伍後，希望找到一份「努力就能看到成果、能自己掌握節奏」的職業，因此選擇投入房仲領域。入行初期歷經挫折，但他相信「不斷嘗試失敗才能變得強大」，多年歷練後，2025年成功帶領南港店勇奪店業績冠軍。

林宗翰分享，公司提供明確的市場策略與執行方向，業務夥伴們只要照著走就不容易錯，剩下的就是自己的投入。此外，永慶房屋近年積極將AI科技導入作業系統，服務效率明顯躍升，不管是客戶還是經紀人員都很有感。「透過 AI 智慧輔助，經紀人員能更快速釐清工作優先順序，尤其對剛入行的新人來說，在 AI 的輔助下，也能精準掌握時機，大幅提升工作效率與服務品質。」

當服務效率與品質同步提升時，客戶滿意度自然提高，讓經紀人員有更多成交機會，進而創造更好的收入表現。

團隊合作+AI輔助 永慶房屋打造讓人才發光的高績效舞台 （圖／永慶房屋提供）

▲黃志偉指出，現在在永慶房屋當業務，加班少、休假多，完美平衡工作與生活，能為客戶提供更好的服務品質。

高效工作 拚業績也能好好生活
永慶房屋南京西路店店長黃志偉入行15年、擔任店長逾10年。剛加入永慶房屋時，在公司資源與團隊支持下快速成長，迅速就拿下新人王，也曾創下連續兩年業績突破千萬元的好成績，讓他確信「在永慶只要努力，收入與付出絕對成正比！」

去年他帶領團隊勇奪業績組冠軍，團隊中更有2位年資2年的同仁站上「超越顛峰舞台」，1位年資1年的夥伴拿下新人王。如何能維持好績效？黃志偉說明，永慶房屋在商圈市佔率高，加上長期深耕在地，因此當客戶有房屋買賣需求時，第一時間就會想到我們。同時也透過團隊合作的力量，共同創造更高的職涯成就與發展空間。

黃志偉回憶以前剛入行時，工時長、每天加班是日常。但隨著永慶房屋推動「彈性工作8小時」與「月休最高10天」，加上科技工具輔助，不僅提升工作效率，休假時也有其他人能隨時補位服務，現在同仁工時持續下降，有更多時間充電與享受生活，服務品質更好！

永慶房屋完整支持體系 助員工突破薪水天花板
永慶房屋人資部協理塗振宏表示，為幫助每位同仁突破收入天花板，永慶房屋規劃完整的教育培訓計畫、以及業務新人首年72萬元的收入保障，不論是剛踏入職場的新鮮人或跨領域的轉職者，都能在團隊支持下穩定成長，逐步建立專業能力，快速達成百萬年薪里程碑。

永慶房屋也提供多元的職涯發展，經紀人員可以視自身志向與未來規劃，選擇繼續精進業務能力，或往管理職、幕僚職深造，也可選擇輪調到總部，接受不同專業領域的歷練。2026年永慶房屋持續展店與招募各界菁英，不管是社會新鮮人還是轉職者，只要有熱忱和企圖心，都能夠在永慶房屋開拓成功的道路，歡迎所有有志賺取高薪的求職者，一起加入永慶的行列，迎向「薪自由」！
 

關鍵字： 永慶房市訊息永慶安心買賣屋

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