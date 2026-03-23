川普嗆聲伊朗！油價不回頭　華爾街冷看：把自己逼進牆角

▲美國總統川普（Donald Trump）向伊朗嗆聲，要求限時開放荷姆茲海峽。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

國際油價維持高檔震盪，美國總統川普（Donald Trump）對伊朗發出強硬警告，要求48小時內重新開放荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），但市場反應冷靜，外媒解讀投資人更關注實際供應變化，而非政治喊話。

根據《彭博社》報導，布蘭特原油價格仍在每桶112美元下方盤整，西德州中級原油（WTI）約在98美元附近。川普揚言若伊朗未在期限內「完全開放」海峽，將轟炸其發電設施；伊朗則警告，若美方動手，將攻擊中東關鍵基礎設施。

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儘管市場未被最新言論帶動，但油價自2月底美以對伊朗動武以來，布蘭特原油已累計大漲逾50%，顯示供應風險仍牢牢支撐價格。尤其石油產品價格漲勢更甚原油本身，市場憂心將進一步推升全球通膨壓力。

華爾街普遍認為，川普強硬表態難以單獨推動油價再度急漲。芝加哥Karobaar Capital投資長Khurshid直言，「市場需要的是具體事件，而不是升高衝突的言辭」，未來若航運或保險出現更廣泛干擾，才可能引發更大行情。

不過，也有分析指出，川普的48小時最後通牒反而讓自己陷入被動。Commodity Context創辦人Johnston直言，這項期限「等同把自己逼進牆角」，因為伊朗幾乎不可能在威脅下迅速讓步，且具備對等升高衝突的能力。

市場另一疑慮來自政策訊號反覆。川普在發布最後通牒前，才提到可能縮減軍事行動，立場前後不一，也增加投資人判斷難度。

目前戰火已延燒超過20天，幾乎全面關閉的荷姆茲海峽成為全球能源市場最大變數。該海峽為波斯灣原油輸往全球的重要命脈，但伊朗近期對重啟航道態度轉趨保留，優先考量政權存續。

高盛上調油價預測

高盛也上調油價預測，將2026年布蘭特原油目標價從77美元提高至85美元，並預估未來6周經由荷姆茲海峽的運輸量僅剩正常水準的5%，之後才會逐步恢復。分析指出，這波衝擊雖為史上最大供給震撼，但目前仍偏向區域性影響，亞洲市場供應趨緊。

在實際供應面惡化下，荷姆茲海峽航運幾近停擺，僅少數船隻在伊朗同意下通行，迫使波斯灣產油國減少出口或改走替代路線。國際能源署（IEA）已警告，全球油市正面臨史上最大供應衝擊，即便各國釋出戰略儲備，仍難完全抵銷影響。

為抑制油價，美國也放寬限制，允許已在油輪上的伊朗原油與石化產品出售至4月19日，延續先前對俄羅斯海上石油的鬆綁措施。

另一方面，美國與以色列持續對伊朗發動攻擊，伊朗則回擊飛彈與無人機，戰事進入第24天。美國財長貝森特表示，攻擊目標包括摧毀海峽防禦設施，川普也將採取「一切必要手段」，削弱伊朗軍事能力並阻止其取得核武。

本周將在美國休士頓登場的CERAWeek能源會議預料將聚焦油價與戰爭風險，但隨著局勢升溫，沙烏地阿美執行長納瑟（Amin Nasser）已取消出席，顯示中東緊張情勢仍在持續升高。