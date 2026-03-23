油價開飆撿到槍！台聚四寶帶頭衝　6檔亮燈漲停

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

美國、以色列對伊朗的戰爭沒有和解跡象，布蘭特原油期貨每桶上漲到112美元，而美國西德州原油期貨上漲到98美元，國際油價上漲，今（23）日台聚集團旗下台聚（1304）、華夏（1305）、亞聚（1308）、台達化（1309）四檔個股同步鎖住漲停價位，油電燃氣欣天然（9918）、欣高（9931）兩檔同步亮燈，期元大S&P石油 （00642U） ETF漲幅逾5%，來到26.87元。

美國川普要求伊朗在48小時內重開荷姆茲海峽，面對美方強力施壓，伊朗揚言將強硬反擊，這也帶動布蘭特原油每桶上衝到112美元高檔，西德州原油來到98美元，市場資金轉進中低塑膠類股，股價在20元以下台聚、華夏、亞聚、台達化四檔同步攻克漲停價位。

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台聚、亞聚於上周五（20日）召開法說，對於中東戰事造成荷莫茲海峽封鎖，衝擊東北亞石化供應鏈的原料供給，公司指出，目前生產均維持正常，預估到4月底前生產不受影響，今年初HDPE／LLDPE利差較去年同期改善；EVA全年度仍面臨供過於求壓力。

中東緊張局勢升溫，原油供應可能受阻，推升油價攀高，國內汽、柴油價格開始調漲，日前台塑化分析，美國、以色列針對伊朗境內核設施及軍事目標進行空襲，伊朗則封鎖荷姆茲海峽，每日1500萬桶原油面臨供給中斷風險，帶動國際油價上揚，市場將憂心荷姆茲海峽恐轉為長期關閉，進一步加劇供應緊張；再加上科威特、伊拉克及卡達國內儲槽容量不足，產油國可能陸續減產，油價仍有續漲壓力。

