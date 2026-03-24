永慶加盟四品牌嘉義區席開45桌、近500人同歡　在地房仲最熱鬧春酒

▲永慶加盟四品牌嘉義聯賣區舉辦春酒晚會，席開45桌、近500位夥伴齊聚同歡，是嘉義房仲業桌數最多的春酒。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

迎接開工新氣象，永慶房產集團加盟四品牌嘉義聯賣區於3月13日舉辦年度頒獎典禮暨春酒聯歡晚會，席開45桌、近500位夥伴齊聚一堂，是嘉義縣市房仲業桌數最多的春酒活動。當天下午的年度頒獎典禮，受獎的加盟店與人員，贏得台下如雷掌聲，同店夥伴紛紛上台合影留念，展現團隊滿滿的榮耀與凝聚力。晚間則以春酒宴席同慶成果，現場氣氛熱絡，為嘉義區夥伴2025年的拚搏成果喝采，也為2026年新局揭開序幕。

永慶加盟四品牌嘉義區春酒是在地房仲業的盛事，除了永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀特別南下同歡，多位在地貴賓也親臨祝賀，包括嘉義市議會議長陳姿妏、嘉義市仲介公會理事長石清煌等皆到場共襄盛舉。

▲永慶房產集團加盟事業處劉炳耀董事長指出，集團資源充沛，今年將導入AI科技三大功能，成為加盟店的神隊友。

劉炳耀董事長致詞指出，儘管去年房市交易量不如預期，嘉義區加盟店仍緊密合作，帶動區域聯賣率達35%，不僅提升成交效率和客戶滿意度，也推升店頭業績。另一方面，相較於同業房仲品牌，永慶集團資源充沛，所以科技創新腳步不會停止！2026年將陸續導入「AI煥裝」、「AI導覽」與「AI特助」三大功能，成為加盟夥伴事半功倍的神隊友。

隨後由嘉義市議會議長陳姿妏代表貴賓致詞表示，很高興受邀參加一年一度的春酒盛會，與大家一同見證嘉義房仲業的成長與團結。她指出，永慶加盟體系的夥伴專業能力相當優秀，也都很有責任感，在集團的帶領與團隊合作之下，相信每一家仲介都能越做越好。

▲有巢氏房屋嘉義興業加盟店拿下2025年嘉義區店業績第一名的肯定，店頭夥伴一起上台領獎、分享榮耀時刻。

值得一提的是，永慶加盟四品牌嘉義區在2025年有2間加盟店業績突破5,000萬元，其中更有店頭業績高達7,700萬元，顯見體系內跨品牌、跨區域聯賣的威力！個人業績表現同樣不遜色，21位經紀人員年度業績突破300萬元，還有5人業績達500萬元。

永慶加盟四品牌嘉義聯賣區區長江智玄開心表示，今年春酒席開45桌，規模較去年更加盛大，象徵嘉義區加盟店數持續成長中。今年頒獎典禮特別設置「星光大道」，讓獲獎夥伴走上紅毯接受表揚，在燈光與掌聲中享受專屬的榮耀時刻，獲得同仁一致好評，紛紛拍照留念。江智玄區長也勉勵在座加盟夥伴，落實提供誠實服務，持續壯大嘉義區的服務規模，要讓明年春酒辦得更盛大！