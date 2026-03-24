永慶房屋前進政大校園徵才、圓山就博會　業務新人「月領6萬」重點一次看！

▲永慶房屋業務新人「6萬X12個月」沒有名額限制，也不須相關學經歷，歡迎各行各業人才。（圖／永慶房屋提供，以下同）

財經中心／綜合報導

迎接年後轉職潮與畢業生求職旺季，3月起雙北市就業博覽會、校園徵才陸續登場。房仲第一品牌「永慶房屋」看好房市前景，為備戰「擴點增店」所需人力，將前往3/20國立政治大學校園徵才活動，以及3/21北市圓山花博就業博覽會，推出業務新人「每月6萬保障12個月」方案徵才，收穫求職者大量關注。

針對求職者詢問業務新人「每月6萬領12個月」是否有名額限制？永慶房屋人資部協理塗振宏保證：「永慶房屋沒有名額限制、也不須相關學經歷，給新人最可靠的高薪起步保障！」永慶房屋在近一個月來的求職履歷與詢問人數，直逼千件，顯示求職者對房市穩健發展充滿信心，不僅期待在永慶追求穩定高薪，也夢想創造百萬年薪。

打破業務迷思！永慶房屋兼具收入與生活平衡

塗振宏表示，永慶房屋打破傳統業務工作迷思，不僅有業務新人第一年「每月6萬」收入保障，給新進夥伴經濟支持、穩定收入，保障期後還有每月保障最低月收4萬、每月底薪最高可到7.5萬。加上「月排休最高10天」、「彈性工作八小時」等制度，有效減輕工作收入壓力、維持工作生活平衡。

此外，在制度上永慶房屋有360小時專業教育課程，與「一對一師徒制」新人培訓體制，手把手帶新人從頭學、從做中學；公司的團隊合作文化，更鼓勵業務彼此合作銷售，再按照工作貢獻分享業績，有效降低了新人陣亡率、提高人才留任率。

▲永慶房屋為備戰「擴點增店」徵才，推出業務新人「每月6萬領12個月」保障收入。

轉職者期待突破薪水天花板、快速達到百萬年收！

永慶房屋業務副理曹育瑄分享，入行前她曾在連鎖餐飲品牌任職長達5年，升任管理職後才發現，責任變重、工時變長，薪水卻沒有漲多少，她說「當時每天九點打卡上班，因為餐廳中間午休兩小時，常常要晚上10點才能下班！」

曹育瑄指出，收入想要持續成長，固定薪水的工作很難做到，因此決定轉換領域挑戰能突破收入天花板的房仲產業，這份勇氣的靠山，就是永慶房屋「業務新人保障收入」以及「一對一師徒制」，讓她不用擔心收入有斷層、學習沒人教，她也早已突破百萬年薪，她開心的說「現在我每天的工時不僅比過去還低，而且每月收入都還在持續創高！」

房市在政府打炒房政策下進入調整期，永慶房屋看好房市長期發展，2026年仍持續展店，以雙北市達到350直營店為目標，邀請人才一起提前布局，占得先機。永慶房屋歡迎各行各業人才，想要提前卡位、正在尋找高薪就業機會的求職者，也可以上網搜尋「永慶房屋」為自己把握改變「薪」人生的轉機。

▲曹育瑄為突破收入天花板轉職永慶房屋，目前年收入已突破百萬元，更持續創高紀錄中。