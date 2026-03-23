政府擋下！卓榮泰喊「跟中油說謝謝」　PTT開罵：納稅錢補的謝啥

▲中油加油站。（圖／記者湯興漢攝）



記者施怡妏／綜合報導

國際油價受中東戰事影響持續攀升，中油宣布23日起汽油每公升調漲1.8元，行政院長卓榮泰表示，若依國際油價原本應漲15元，這次僅漲1.8元，等於中油吸收了大筆成本，「民眾經過加油站，要跟中油說聲謝謝。」這番話迅速在PTT掀起熱論，一票網友轟「我有花錢買，還要說謝謝？」「是要跟納稅人說謝謝吧」。

中油21日公告，自23日凌晨0時起，汽油與柴油價格分別上調新台幣1.8元與1.4元。卓榮泰說明，政府透過機制介入，將漲幅控制在1.8元，由中油吸收其中13.2元，減輕民眾生活負擔，維持社會穩定運作，「所以經過加油站，要跟中油說聲謝謝」。

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卓榮泰表示，油價走高與戰事有關，政府也期待衝突能儘快降溫。在此期間，若價格全面反映，恐對民生造成沉重負擔，甚至影響社會穩定，因此政府選擇承擔部分成本，減輕民眾壓力。他也呼籲，民眾加油時能體認資源珍貴，珍惜能源使用。

網友質疑最後仍是全民埋單



消息一出，大批網友PTT開酸，「全民買單，要謝啥」、「納稅錢補的，你才應該說謝謝」、「中油補貼的錢不是納稅人的錢嗎？說什麼東西」、「有本事你漲10元阿 看你坐不坐得住」、「不是啊，是人民稅金吸收。我有繳稅要謝謝我嗎？」「這些都是納稅人的錢，說啥謝謝」。

不過，也有部分網友認為，政府出手壓抑油價，至少能在短時間內減輕民生衝擊，否則對消費端與物價心理面恐怕更傷，「人家平抑物價，一堆人那邊嗆，不平抑物價又要罵」。

▼網友反應。（圖／翻攝自PTT）

