台股跌千點！金管會彭金隆喊「情況複雜」　伊朗衝擊無絕對性

▲金管會主委彭金隆。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

中東戰事，美國、伊朗相對放話，上周五（20）美股重挫，今（23）日台股臉綠，立委賴士葆財委會中質詢金管會主委彭金隆，美伊戰爭不止的話，台股是否會跌不停？彭金隆回，「這很複雜」，但影響是全球性的，所有訊息大家都知道的，沒有什麼不透明的，股市不一定是跌不停，以過去半個月表現來看，處於「有漲有跌」格局。

賴士提出油價持續走高，通膨疑慮也增溫，「若美伊戰爭不止，台股是不是會跌不停？」

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彭金隆回應，「美伊戰爭不止，股市就跌不停」這很複雜，沒有絕對性，過去二至三周觀察，即便美伊戰事沒有完全停止，股市互有漲跌，顯見消息面影響預期，產生的結果不同。

此外，彭金隆說，這個戰爭影響周邊供油的穩定，至於說時間有多久、影響多大？各自解讀去判斷，所有訊息匯集到市場上進行反應，原因已經非常清楚。

央行：新台幣貶值來自外資匯出

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.122元，重貶1.52角，成交金額8.71億美元。立委也關注，戰事開打以來，外資在台股賣超已經高達7千億，但新台幣貶幅低於韓、泰、菲國，與日本相當，是不是因為央行進場調節？央行外匯局長蔡烱民表示，依據央行目前的規定，外資投資台股，若賣股之後就必須匯出，只有少部分還留在國內，這也是近期新台幣貶值的主要因素。

