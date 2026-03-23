馬斯克啟動Terafab計畫　陸行之不看好：什麼都做、什麼都做不精

▲特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）正式宣布啟動超大型晶片製造計畫「Terafab」，目標打造年產1太瓦（TW）運算能力的AI晶片，該計畫將由Tesla、SpaceX與xAI共同推動，並選址美國德州奧斯汀設廠，不過對此，知名半導體分析師陸行之則表示，馬斯克現在變成什麼都想參一咖，但走到什麼都做不精的處境，這個TeraFab 大概率也是遠景先畫出來，再花個數年去試錯執行，難怪公司最近股價持續盤跌表現差。

陸行之分析，馬斯克宣布要花大錢進入半導體先進製程製造，從分析技術來源、資本開支需求及營運現金流、長設備交期、零組件缺貨、良率學習曲線及馬斯克常說的第一性原理來預測公司將碰到的重重難關。

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陸行之說，雖然公司技術創新一流，但馬斯克現在變成什麼都想參一咖，但走到什麼都做不精的處境，如特斯拉電動車已經連續兩年衰退，因缺乏新車型，今年可能將持續衰退，Optimus 量產持續延後（每年都在宣布延後），Cybercab 要到對營收獲利大幅貢獻的數百萬台至少還要4-5年時間，月球工作站（火星變月球）及太空數據中心可能也要數年的時間才有個數。

因此，陸行之預測，這個TeraFab 大概率也是遠景先畫出來，再花個數年去試錯執行，難怪公司最近股價持續盤跌表現差。