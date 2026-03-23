CR75週年前進宜蘭寒溪植樹　逾130人攜手部落實踐ESG永續行動





▲CR歡慶75周年，透過植樹活動響應環境保護，為永續發展盡一份心力。（圖／CR提供）

記者張佩芬／台北報導

榮耀75齊飛舞，續創輝煌展鴻圖。財團法人驗船中心(CR)今年適逢成立75週年，上週六(21日)率領員工及家屬逾130人，前往宜蘭大同鄉寒溪部落舉辦「保護地球，永續未來」植樹活動。透過親手種下希望苗木，將企業慶典轉化為守護山林的實際行動，展現落實永續發展的承諾。

本次永續體驗邀請社會企業DOMI綠然團隊協力規劃，帶領CR同仁透過植樹行動、在地文化交流與永續知識分享，在實際參與中理解企業行動與環境及社會之間的連結，並透過體驗式學習，將永續理念轉化為具體行動。

活動由寒溪部落族人擔任現場工作人員與活動講師，帶領參與者認識山林環境、在地文化與泰雅族的傳統建築，分享部落與自然共生的生活智慧。透過在地夥伴的引導與交流，CR同仁在植樹之餘，也更深入理解這片土地所蘊含的文化與生態價值。

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此次種植的苗木未來不僅能發揮固碳與水土保持功能，所有馬告果實都歸部落所有，並由協會協助加工販售，為部落帶來長期經濟收益。植樹後續的森林養護工作也將由部落族人持續照料，確保樹木健康成長，讓環境復育與在地發展形成良性循環，展現企業在ESG環境(E)及社會面(S)上的實際行動。

CR董事長林國顯表示：「植樹絕對不只是一次性的體驗，要養護到成樹需要花費相當大的心力，對環境及在地社區的貢獻是長遠的。我們希望藉由支持地方永續發展，回饋社區，達成生態與文化的共融，也讓同仁感同身受、願意持續透過自身的力量來達到對環境友善、對社會共好的正向改變。未來CR將持續深耕ESG領域，以75年來的專業底蘊，攜手更多夥伴為地球的綠色永續盡一份心力。」