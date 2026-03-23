台積電跌30元至1810　台股大跌821點至32722

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（23日）開低走低，加權指數終場大跌821.38點，為史上第11大跌點，終場以32722.5點作收，跌幅2.45％，成交量6754.88億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以大跌209.88點開出，指數開低走低，盤中最高達33334.0點，最低32461.09點，終場收在32722.5點。
鴻海失守200元
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌30元來到1810元，跌幅1.63％；鴻海（2317）下跌7元至196元，失守200元大關；聯發科（2454）下跌75元至1625元；廣達（2382）下跌3.5元來到280元；長榮（2603）下跌10元至204元。
今天漲幅前5名個股為晟鈦（3229）上漲1.95元，漲幅10％；亞聚（1308）上漲1.65元，漲幅10％；為升（2231）上漲8.2元，漲幅9.98％；台聚（1304）上漲1.5元，漲幅9.97％；鼎基（6585）上漲8.2元，漲幅9.96％。
跌幅前5名個股則為喬鼎（3057）下跌1.9元，跌幅10％；精金（3049）下跌1.8元，跌幅10％；佳和（1449）下跌1.35元，跌幅10％；高力（8996）下跌91元，跌幅9.99％；立萬利（3054）下跌7.9元，跌幅9.97％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|晟鈦（3229）
|21.45
|▲1.95
|▲10.0％
|亞聚（1308）
|18.15
|▲1.65
|▲10.0％
|為升（2231）
|90.4
|▲8.2
|▲9.98％
|台聚（1304）
|16.55
|▲1.5
|▲9.97％
|鼎基（6585）
|90.5
|▲8.2
|▲9.96％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|喬鼎（3057）
|17.1
|▼1.9
|▼10.0％
|精金（3049）
|16.2
|▼1.8
|▼10.0％
|佳和（1449）
|12.15
|▼1.35
|▼10.0％
|高力（8996）
|820.0
|▼91.0
|▼9.99％
|立萬利（3054）
|71.3
|▼7.9
|▼9.97％
資料來源：證交所
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