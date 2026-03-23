快訊／外資狙殺！提款台股839億元　史上第10大

▲台股示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

中東情勢緊張，外資對台股逃殺不休，證交所今（23）日公告外資單日賣超金額高達839.23億元，居史上第10大，而今年第1季還沒過完，外資對台股賣超前10名的排行榜中已有一半落在2026年。

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▲外資砍台股紀錄，可點圖放大。（AI協作圖／記者陳瑩欣製作，經編輯審核）

受到外資倒貨影響，台股今日盤中一度下殺1082.79點，居史上盤中跌點第8大；盤中一度收斂，但尾盤再殺一波，導致收盤大跌821.38點，為史上第11大跌點，終場以32722.5點作收，失守3萬3千點整數關卡。

除了外資賣超839.23億元以外，自營商今日也賣超台股311.12億元（含避險交易），三大法人中僅投信買超台股104.07億元，三大法人合計賣超台股1046.27億元。

主動群益科技創新(00992A)經理人陳朝政指出，台股隨著評價面走高，股市波動難免，近期盤勢震盪加劇，不過，在科技產業成長趨勢未變以及內需穩健下，中長線還是持續看好。

陳朝政認為，儘管短期市場情緒因戰爭而波動，但AI算力革命與生產力提升的長線趨勢並未因地緣政治而逆轉，布局策略應著重公司長期發展優勢，可優先佈局半導體先進製程、半導體材料、通訊等族群，以及AI應用以及提高生產力族群。