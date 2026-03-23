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3區國稅局首長搬風　財部政次陳勇勝明主持交接典禮

▲財政部政務次長陳勇勝召開「大眾小吃業者開立統一發票相關規範」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲財政部政務次長陳勇勝明將主持台北國稅局、中區國稅局與高雄國稅局3地區局長交接。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

財政部今（23）日公告，台北國稅局、中區國稅局與高雄國稅局3區局長異動，並訂明（24）日由財政部政務次長陳勇勝於各機關主持交接典禮。

財政部指出，台北國稅局局長吳蓮英今年1月16日屆齡退休，職缺經行政院核派由該部中區國稅局局長樓美鐘調任。

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樓美鐘調任後，遺缺由高雄國稅局翁局長培祐調任，翁培祐調任出缺則由財政人員訓練所許所長寧佑調陞。

關鍵字： 國稅局局長異動財政部交接典禮退休

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