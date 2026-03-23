▲台中國際會展中心開幕典禮，前排左二起立法院副院長江啟臣、台中市長盧秀燕、外貿協會董事長黃志芳、經濟部政務次長江文若等貴賓合影。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

台中國際會展中心今(23)日舉行開幕典禮，由台中市長盧秀燕與外貿協會董事長黃志芳共同主持，立法院副院長江啟臣、經濟部政務次長江文若、立法委員、駐台使節及各大公協會代表齊聚一堂，見證中台灣會展發展的重要里

程碑，宣告台中正式邁入國際會展城市之列，串聯產業與全球市場。

黃志芳董事長表示會展中心將成為城市發展關鍵引擎，未來貿協將導入全球資源，強化產業國際連結，並帶動城市轉型，打造中台灣新里程碑。

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黃志芳致詞時指出，觀察全球重要城市發展，無論歐洲，日本或韓國,大型會展中心皆為帶動產業與經濟的重要核心，「會展中心不只是辦展覽的場所,更是城市的心臟，透過人流與商機的流動，帶動經濟繁榮與產業創新。」台中國際會展中心的落成，讓台灣在中部擁有一座具備國際規模的會展平台，未來將成為串聯產業與全球市場的重要節點。

▲開幕典禮盛況。（圖／貿協提供）

外貿協會深耕會展產業逾50年，從台北世貿中心、國際會議中心到南港展覽館一、二館，已累積完整的營運經驗與全球買主網絡，每年舉辦多項大型國際展覽。此次投入台中，不僅帶來展覽辦理能力，更將整合全球資源與服務

能量，協助中部產業就地與國際接軌。

以近期活動為例，明天貿協將在台中舉辦大型中部機械國際採購洽談會，全球56位買主和我們的業者如上銀、永進等洽談,為後天的台灣國際工具機展加持，進一步放大後續展覽效益，展現會展平台對產業拓銷的實質助益。

場館整備過程面臨缺工、缺料等挑戰，團隊仍全力投入，確保順利啟用，市場也給予正面回應。首場「2025台灣國際五金工具博覽會x工業展」，三天創造約新台幣6.5億元產值；今年初舉辦的「2026臺中百工百業博覽會」更吸引超過20萬人次入場，四天促成約5億元成交金額。

展覽以外，場館亦成為企業年度大型活動的首選。知名房仲業者席開750桌舉辦尾牙，充分驗證場館承載量能；另有金融業者於活動結束後即預訂未來三年尾牙檔期，高度肯定場地條件。這些活動不僅帶動場館人潮，周邊商圈、

店與餐飲業也因此受惠，會展帶動城市經濟的效應已充分顯現。

此外，展覽檔期需求持續攀升，年度規劃展覽場次已突破50場，創下國專業展覽館開館首年的新高紀錄，反映中部產業長期累積的能量正透平台加速釋放。

北世貿中心到南港展覽館的發展經驗可見，會展設施往往是要引擎，不僅帶動產業發展，也促進周邊商業與城市機能全面升級，未來回顧時，台中國際會展中心可望成為推動中台灣崛起的重要中部地區本就具備完整的精密機械、工具機、自行車、航太及智慧製造產業聚落，透過會展平台的建立，可進一步實現「前店後廠」模式，讓國際買主透過展覽深入產業現場，強化商媒合與技術交流。

展望未來，外貿協會將以全方位服務為核心，持續引進國際展覽與會議，整合全球資源，提升活動的國際鏈結效益，致力將台中國際會展中心打造為台灣重要的會展樞紐，推動台中連結世界，也讓世界看見台灣。