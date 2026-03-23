鴻海失守200元「郭董退休價」　外資重砍2.84萬張居賣超第5大

▲鴻海今遭外資調節2.84萬張。（圖／資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
美國、伊朗相互放話，中東戰事緊張情勢升高，國際油價飆高，亞股成了外資提款機，今（23）日賣超金額高達839.23億元，居史上第10大，近期股價弱勢，跌破200元大關鴻海（2317）成為外資賣超第五名個股，調節2萬8425張。
中東地緣政治風險懸而未解，布蘭特原油每桶漲至112美元，通膨壓力升高，這將牽動未來聯準會降息步調，國際股市跟著動盪不安，台股今（23）日開低走低，早盤一度大跌千點，終場收跌821點或跌幅2.44%，32722點作收，成交量降至6770億元。
根據證交所資料顯示，外資大砍839.22億元，創史上第十大賣超紀錄，累計3月以來，外資賣超已高達8510.97億元；投信則是買超104.07億元；自營商單日合計賣超311.1億元，其中自行買賣部分賣超60.24億元，避險方面賣超250.86億元，今日三大法人合計賣超1046億元。
今日外資賣超手筆最大為台新新光金（2887），調節7萬2426張，賣超第二～五個股、張數中鋼（2002）4萬6864張、力積電（6770）3萬4329張、友達（2409）3萬1719張、鴻海2萬8425張。
賣超第六～十名個股、張數分別中石化（1314）2萬5267張、台塑（1301）1萬8933張、永豐金（2890）1萬8055張、合庫金（5880）1萬6625張、台企銀（2834）1萬5872張，值得注意，神山台積電（2330）居外資賣超第十一名個股，賣超1萬5306張。
今日外資買超前十大個股、張數，分別長榮航（2618）2萬2張、華邦電（2344）1萬3049張、大聯大（3702）1萬36張、群創（3481）8517張、三商壽（2867）5801張、康霈*（6919）5171張、東和鋼鐵（2006）4261張、永光（1711）3649張、兆赫（2485）3628張、台灣大（3045）3509張。
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