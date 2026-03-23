鴻海失守200元「郭董退休價」　外資重砍2.84萬張居賣超第5大

馬斯克啟動Terafab計畫 陸行之不看好：什麼都做、什麼都做不精

全球首富馬斯克（Elon Musk）正式宣布啟動超大型晶片製造計畫「Terafab」，目標打造年產1太瓦（TW）運算能力的AI晶片，該計畫將由Tesla、SpaceX與xAI共同推動，並選址美國德州奧斯汀設廠，不過對此，知名半導體分析師陸行之則表示，馬斯克現在變成什麼都想參一咖，但走到什麼都做不精的處境，這個TeraFab 大概率也是遠景先畫出來，再花個數年去試錯執行，難怪公司最近股價持續盤跌表現差。

台股跌千點！金管會彭金隆喊「情況複雜」 伊朗衝擊無絕對性

中東戰事，美國、伊朗相對放話，上周五（20）美股重挫，今（23）日台股臉綠，立委賴士葆財委會中質詢金管會主委彭金隆，美伊戰爭不止的話，台股是否會跌不停？彭金隆回，「這很複雜」，但影響是全球性的，所有訊息大家都知道的，沒有什麼不透明的，股市不一定是跌不停，以過去半個月表現來看，處於「有漲有跌」格局。

油價開飆撿到槍！台聚四寶帶頭衝 6檔亮燈漲停

美國、以色列對伊朗的戰爭沒有和解跡象，布蘭特原油期貨每桶上漲到112美元，而美國西德州原油期貨上漲到98美元，國際油價上漲，今（23）日台聚集團旗下台聚（1304）、華夏（1305）、亞聚（1308）、台達化（1309）四檔個股同步鎖住漲停價位，油電燃氣欣天然（9918）、欣高（9931）兩檔同步亮燈，期元大S&P石油 （00642U） ETF漲幅逾5%，來到26.87元。

股后穎威逆勢翻紅 盤中變身「8千金」

美以、伊朗衝突帶動油價上漲，上周五（20日）美股掛低，造成今（23）日台股跳空開低，大跌逾900點，股后穎崴（6515）以小低盤開出，就從盤下急拉突破8000元，上攻到8450元新天價，市場避險情緒升高，股價回到7930元盤震盪整理。

記憶體暴賺竟不香！獲利了結賣壓殺出 5檔飆股觸跌停

隨著AI算力提升，記憶體成為「戰略物資」，產能供給缺口能見度到明（2027）年，然而大摩認為，DDR4強勢定價能力下半年將因需求減弱而弱化，引發記憶體多空激戰，「千金股」宜鼎（5289）跳空跌停，苦吞第二根跌停，威剛（3260）、宇瞻（8271）、青雲（5386）、廣穎（4973）等四檔記憶體模組同步刷跌停，力積電（6770）、南亞科（2409）、華邦電（2344）下跌半根停板。

美超微走私中國賺不夠多！ 郭明錤精算：去年Q2毛利率衰退

美國司法部19日正式起訴三名與人工智慧伺服器大廠美超微（Supermicro）相關的人士，這三名人士被指控涉嫌串謀規避出口管制法，將價值數十億美元、整合了輝達高階晶片的AI伺服器非法非法轉運至中國，對此知名分析師郭明錤表示，走私AI伺服器到中國，無法改變美超微的毛利率衰退趨勢，並提出兩種可能。

美超微弊案拖累！麗臺、南俊觸跌停 華泰殺9%

美系AI重要廠商美超微（Super Micro）共同創辦人廖益賢等人涉盜賣管制級AI產品與技術給中國，遭美方逮捕，美超微股價應聲重挫33%，台廠供應鏈今（23）日開盤同步走疲。

川普嗆聲伊朗！油價不回頭 華爾街冷看：把自己逼進牆角

國際油價維持高檔震盪，美國總統川普（Donald Trump）對伊朗發出強硬警告，要求48小時內重新開放荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），但市場反應冷靜，外媒解讀投資人更關注實際供應變化，而非政治喊話。

快訊／台指期狂殺1200點！日股倒地 韓股一度觸發暫停交易

中東情勢緊張，亞股今（23）日開盤殺聲隆隆，台指期一開盤即殺1297點至32262點。日股開盤不到1小時狂瀉2100點，韓股更是因為韓國綜合股價指數200（KOSPI 200）期貨下跌5%，觸發程式交易暫停5分鐘。

記憶體旺宏「關了又關」明起2度處置 黃仁勳背板新兵永擎也入列

台股狂跌，多檔記憶體股今（23）日回檔，不過證交所盤後仍宣布處置中的旺宏（2337）再度入列處置名單，陷入「關了又關」的局面。旺宏原定關到4月1日，改自明（24）日起一路關到4月8日。