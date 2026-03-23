快訊／航空貨運歐洲線運價飆漲八成　新加坡線急貨六倍價

▲阿聯酋航空SkyCargo全貨機近兩周有正常排班。(圖／業者提供)

記者張佩芬／台北報導

國內三家大型攬貨公司指出，因油價高漲、繞飛，疊加中東籍航空公司減班因素，歐洲線航空貨運運價已經從伊朗戰爭爆發前每公斤新台幣100元提高到本周的180元(油料附加費)，漲幅八成，MUST GO急貨有出現320元超高價；而短程的新加坡航線則是有急貨收到180元，是 伊朗戰爭前的六倍價。

攬貨業指出，實際上伊朗戰爭對歐洲線影響不是太大，但因航空燃油高漲，航班需要繞飛，讓航空公司有理由調升運價，上周每公斤155元的運價，本周加高到180元。

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新加坡部分則是自農曆年過後，因為科技大廠都在出伺服器、無人機等，科技業特別講求時效，每公司30元的運價，漲到180元，直到今天都還有這個價。航空公司則指出，確實有出現180元超高價，但屬於特列價。美國線運價則維持在美西180元、美東200元的價格。

在燃油附加費部分，4月1日起長程線自每公斤32元提高為36元，短程線自11元提高為13元，根據民航局規定，這項費用是逐月檢討，也就是一個月才能調整一次。歐洲籍航空公司有的還收兵險附加費，不過在總價上不會高於台籍航空公司的直飛價。

原本在台北-杜拜間每日有兩個直飛航班的阿聯酋航空，伊朗戰爭爆發後減為一班，客機載貨運力減少，每周一班的全貨機目前已恢復正常飛行，客機部分允許乘客在4月15日前退票。

新加坡MOPS航空燃油在伊朗戰爭爆發前每桶93.57美元，今日最新價221.53元，漲幅73.12%。