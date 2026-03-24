▲交機潮遇油價飆漲，有法人估航空業成本及需求都受衝擊。（圖／桃機公司提供）

記者張佩芬／台北報導

近日有國內法人連出兩篇報告，指出燃油佔航空公司成本比重30%，是最高成本比重項，因伊朗戰爭航空燃油漲幅已經超過136%，將打擊商務、觀光、貨運等需求，而今年卻遇上我國四大航空公司交機潮，航空業成本及需求都受衝擊，獲利下滑幾乎已成定局。

對於這樣的評估，國內業務重心放在航空的攬貨公司總經理表示基本上認同，今年航空公司班機增幅比前幾年大，絕對會讓競爭更加激烈和影響各家航空公司獲利的。

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海空運界大老則指出，海運和空運一樣，今年都有運力過剩問題，不過過剩明顯的時候，就會透過減班、閒置等方式做改善；至於油價部分，要看伊朗戰爭拖多久，目前還難下定論。至於航空貨運的預售機票機制，目前會有數月前出售的機票需要貼補增高的油料成本，接下來以目前高油料水平賣的機票，如果伊朗戰爭沒拖太久，油價很快回落，會變成可以多賺些回來。

2026年新加坡航空燃油的最低點出現在1月8日每桶80.03美元，伊朗戰爭爆發前的2月27日是93.57美元，3月19日每桶225.62美元，刷新歷史天價，昨(23)日221.53美元，戰前一日至今漲幅已達136.75%。

該法人分析，2月28日美伊戰爭爆發，伊朗封鎖荷莫茲海峽，3月11日IEA宣布釋放4億桶用於緊急狀況的戰備儲油；3月12日美國放寬購買俄羅斯石油(因俄烏戰爭交惡)；3月18日美國放寬購買委內瑞拉石油(總統被美國抓走；3月19日美國放寬購買伊朗石油(美伊目前交戰當中)。



IEA釋放戰備儲油，美國緊接著放寬三個敵對國的石油貿易，等同暗示全球缺油嚴重，油價飆升，已成航空業最大利空。

預期3月起，航空獲利大降，虧損疑雲浮上檯面。航空客戶會提前購票，票價由購票當時的油價及供需決定，但實際燃油成本則由實際飛行當時的油價決定，造成票價落後反應油價； 因此，油價突然大漲，會明顯衝擊獲利。



航空公司基於轉嫁部份成本(航空業競爭激烈，短期很難足額轉嫁)，必須調漲票價或燃油附加費，將打擊商務、觀光、貨運等需求，造成整體空運需求萎縮，航空產業展望僅能保守看待。

2024年台灣國際線四大航空公司淨增客機1架，增幅1%；2025年淨增客機16架，增幅9%；2026 年淨增客機23架，增幅12%。今年密集交機，台灣航空業的競爭勢必更為激烈。

年內台灣航空公司一方面必須面對航空燃油飆漲的成本壓力，另一方面又必須面對交機潮帶來的供給過剩壓力；在競爭加劇及成本飆升的情況下，該法人認為，台灣航空業2026年獲利下滑幾乎已成定局。