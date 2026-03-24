魏哲家被批「飄了」　台積電歷任董座語錄一次看：講話的氣勢

記者黃翊婷／綜合報導

台積電董事長魏哲家日前評論中國機器人只是「好看頭」，遭部分人士批評似乎有點飄了。對此，財經網紅胡采蘋列出台積電歷任董事長們的語錄，發現他們講話就是這樣有氣勢，例如中國紫光集團前董事長趙偉國2015年曾放話要買台積電及聯發科，當時張忠謀回答「你買不起」。

▲魏哲家近日因評論中國機器人，掀起各界正反意見討論。（圖／ETtoday資料照）

魏哲家評論中國機器人惹議

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魏哲家21日出席亞洲大學校慶，獲頒名譽博士學位，致詞時他直言中國機器人只是「好看頭」，引發網路爭議。其中，財經網紅「不敗教主」陳重銘公開示警，認為魏哲家似乎有點飄了，領導人過度自滿是企業大忌，對岸無人機技術早已領先，如果忽視機器人在軍事上的變革，恐怕會讓台灣陷入傳統軍事思維的危機。

胡采蘋曝機器人還是要看馬家軍

不過，財經網紅胡采蘋則提出不一樣的看法，她23日在臉書「Emmy追劇時間」發文表示，魏哲家講的是這個領域大家都知道的事情，春晚機器人肯定花費很長時間修改程式、訓練動作，才能表現得那麼流暢，如果要求機器人立刻走過來或當場跳舞，絕對仆街。

胡采蘋指出，雖然中國產業確實有強項，但在機器人這個領域，還是要看特斯拉（Tesla）執行長馬斯克投入生產的Optimus人型機器人，只有Optimus有進展，中國機器人才會跟進、模仿、大量生產，也就是複製「優化特斯拉」的路徑。

胡采蘋列台積電歷任董事長語錄

至於魏哲家是否過度自滿，胡采蘋整理出台積電歷任董事長們的語錄，例如中國紫光集團前董事長趙偉國2015年來台時，曾放話要買台積電及聯發科，當時張忠謀回答「你買不起」；下一任董事長劉德音在2024年退休之前，出席最後一次股東會時，被問到當天要做什麼，劉德音說要買台積電，那時候台積電已經接近1000元。

「所以魏哲家有很囂張嗎？台積電的董事長們都是這樣講話啦。」胡采蘋認為，台積電是世界第一名、絕對的優等生，這就是人家講話的氣勢。