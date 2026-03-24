ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

精金大量解僱勞工　4500萬福利金沒給

精金位於南部科學園區南科廠，於2025年12月發布重訊，公布關廠一案。（圖／讀者提供）

▲精金位於南部科學園區南科廠，於2025年12月發布重訊，公布關廠一案。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

華新麗華集團旗下子公司精金（3049），名稱變更前即是和鑫光電，今年1月開始關閉南科廠，停止生產，除了爆出年終獎金、資遣費計算之勞資爭議案，還疑涉及未依法召開勞資協商會議、未依職福會決議在3月底前，將職工福利金的96％、達4500萬元依年資等撥款分配給全體員工約276人（包含被資遣員工250人及其餘未被資遣者、管理高層等），以達公平、普遍原則。

精金主要大股東為瀚宇彩晶（6116），屬於華新麗華集團旗下，在家族分工中，彩晶、精金，為平面顯示器、觸控式液晶顯示器等面板業務，精金董事長兼總經理即為彩晶董事長焦佑麒的妻子馬維欣，負責經營。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據CTWANT調查，精金職工福利委員會職工福利金共4670多萬元，其中定存4500萬元、活儲約170多萬元，職福會於去年11月11月針對公司要關閉南科廠、資遣該廠員工約250人之案，還有20多人繼續留在公司任職，即決議將其中的定存4500萬元依公平、普遍原則，按年資等比例配發款項給全體同仁，適用原則以繳納福利金至2025年10月底者、任職達決議日者。

至於活儲的170多萬元，因為還有少數同仁留任，職福會決議該款繼續留存在職福會帳戶裡；職福金為獨立帳戶、專款專用，但帳戶、撥款密碼存提動撥款項等，由精金公司財務部門管理，職工福委會動支該款須由主委簽呈請款，財會排放款；也就是說，職福會自己無法動支福利金帳戶。

精金隸屬於華新麗華集團，圖為焦家兄弟合影，華邦電子董事長焦佑鈞（中），華新麗華董事長焦佑倫（左）及瀚宇彩晶董事長焦佑麒（右），焦佑麒同時擔任精金董事。（圖／報系資料照）

▲精金隸屬於華新麗華集團，圖為焦家兄弟合影，華邦電子董事長焦佑鈞（中），華新麗華董事長焦佑倫（左）及瀚宇彩晶董事長焦佑麒（右），焦佑麒同時擔任精金董事。

據了解，公司僅是關閉南科廠，職福會多數成員是已被資遣、將被資遣的南科廠同仁，考量到台北等辦公室工作同仁的權益，職福會主張未結算全部的職福金，僅就定存金額統一配發給全體同仁，以達到公平普遍原則。

該職福金分配案於2025年12月3日，取得國家科學及技術委員會南部科學園區管理局（南管局）回函同意備查；職福會今年1月再次開會，考量福委會人力縮編，全體委員通過應於3月31日前完成職工福利金撥款作業。

而在去年12月26日精金發布重訊宣布關閉南科廠，29日公司雖有召開一次會議，離職員工跟CTWANT記者說，「公司其實從11月起就開始資遣同仁，依勞基法規定，涉及大量解僱，應於提出解雇計畫書之日起10日內召開勞資協商會議，是否有在期限內召開或是違法，已請主管機關調查之外，29日的會議通知也沒有發給每一位同仁，當天出席約40人、50人左右，沒有全廠同仁們。」

此外，當天主持會議的人力資源部主管，隔天即被資遣，「同仁們關心的權益等QA，公司也無人當下給予說明，僅說會把問題記錄下來呈交給公司，後續也無消無息」離職員工說，現在也將此情況向南管局陳情，希望主管單位能夠正視此問題。

同時，原有的17名職福會委員，包括主委等陸續被資遣，目前接任主委為資方指定代表，職福會人數也減少到為7人；等到3月還有人員離職，職福會委員數也將減少到剩2人。

現在，員工陳情，精金於2026年1月向主管機關通報大量解僱計畫書後，資方迄今未實質啟動有效協商程序；4500萬元職福金撥款案也生變數。

根據CTWANT調查，精金內部傳出高層無法接受職福會決議福利金分配案，而在上周一、3月16日下午，職福會召開臨時會，新主委提出新方案，撥款額為員工過去繳交的福利金額，約僅分配4500萬元的13％、574多萬元，欲推翻之前職福會決議，直接打一折，除了不動撥170多萬元活儲，還要把定存的87％、約3920萬元留在職福會帳戶裏，共約4090多萬元，等於是留給20多人，排除分配給被資遣的員工，這讓許多資遣員工說根本不符比例原則。

新方案也因此未在職福會臨時會中表決通過；而南管局於今年3月，行文職福會表示，「貴會既已就剩餘職工福利金分配方式作成決議，應依相關辦法及所定時程妥為辦理，以維制度運作之透明與公信」；但新主委迄今未簽呈同意執行撥款案。

CTWANT記者去電精金，公司回覆說去年12月有召開勞資協商會，但也確實受到南管局糾舉通知開會的方式未達全體同仁，因有勞資委員出席，是否需要通知全體同仁出席的適法有待商榷；至於職福會屬於人民團體，公司不能介入，而目前財務部僅是代為保管福利金，目前不知道需於3月底前撥款；且因公司並未清算，職福會是否可以將其中部分款項決議發放給全體同仁，也需商榷。

延伸閱讀
綜藝大哥老不休1／吳宗憲手上節目再+1　未開錄已獲文化部補助千萬　　
措手不及1／瘋傳因《浪姐》取消演唱會　BY2粉絲哀嚎：被撇清關係
原始連結

關鍵字： 周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【貓咪存錢筒】橘貓躲紙箱內　輕敲後竟伸出毛絨小手XD

推薦閱讀

馬斯克啟動Terafab計畫　陸行之不看好：什麼都做、什麼都做不精

馬斯克啟動Terafab計畫　陸行之不看好：什麼都做、什麼都做不精

全球首富馬斯克（Elon Musk）正式宣布啟動超大型晶片製造計畫「Terafab」，目標打造年產1太瓦（TW）運算能力的AI晶片，該計畫將由Tesla、SpaceX與xAI共同推動，並選址美國德州奧斯汀設廠，不過對此，知名半導體分析師陸行之則表示，馬斯克現在變成什麼都想參一咖，但走到什麼都做不精的處境，這個TeraFab 大概率也是遠景先畫出來，再花個數年去試錯執行，難怪公司最近股價持續盤跌表現差。

2026-03-23 12:54
台股跌千點！金管會彭金隆喊「情況複雜」　伊朗衝擊無絕對性

台股跌千點！金管會彭金隆喊「情況複雜」　伊朗衝擊無絕對性

中東戰事，美國、伊朗相對放話，上周五（20）美股重挫，今（23）日台股臉綠，立委賴士葆財委會中質詢金管會主委彭金隆，美伊戰爭不止的話，台股是否會跌不停？彭金隆回，「這很複雜」，但影響是全球性的，所有訊息大家都知道的，沒有什麼不透明的，股市不一定是跌不停，以過去半個月表現來看，處於「有漲有跌」格局。

2026-03-23 12:39
油價開飆撿到槍！台聚四寶帶頭衝　6檔亮燈漲停

油價開飆撿到槍！台聚四寶帶頭衝　6檔亮燈漲停

美國、以色列對伊朗的戰爭沒有和解跡象，布蘭特原油期貨每桶上漲到112美元，而美國西德州原油期貨上漲到98美元，國際油價上漲，今（23）日台聚集團旗下台聚（1304）、華夏（1305）、亞聚（1308）、台達化（1309）四檔個股同步鎖住漲停價位，油電燃氣欣天然（9918）、欣高（9931）兩檔同步亮燈，期元大S&P石油 （00642U） ETF漲幅逾5%，來到26.87元。

2026-03-23 11:03
股后穎崴逆勢翻紅　盤中變身「8千金」

股后穎崴逆勢翻紅　盤中變身「8千金」

美以、伊朗衝突帶動油價上漲，上周五（20日）美股掛低，造成今（23）日台股跳空開低，大跌逾900點，股后穎崴（6515）以小低盤開出，就從盤下急拉突破8000元，上攻到8450元新天價，市場避險情緒升高，股價回到7930元盤震盪整理。

2026-03-23 12:00
記憶體暴賺竟不香！獲利了結賣壓殺出　5檔飆股觸跌停

記憶體暴賺竟不香！獲利了結賣壓殺出　5檔飆股觸跌停

隨著AI算力提升，記憶體成為「戰略物資」，產能供給缺口能見度到明（2027）年，然而大摩認為，DDR4強勢定價能力下半年將因需求減弱而弱化，引發記憶體多空激戰，「千金股」宜鼎（5289）跳空跌停，苦吞第二根跌停，威剛（3260）、宇瞻（8271）、青雲（5386）、廣穎（4973）等四檔記憶體模組同步刷跌停，力積電（6770）、南亞科（2409）、華邦電（2344）下跌半根停板。

2026-03-23 10:17
美超微走私中國賺不夠多！　郭明錤精算：去年Q2毛利率衰退

美超微走私中國賺不夠多！　郭明錤精算：去年Q2毛利率衰退

美國司法部19日正式起訴三名與人工智慧伺服器大廠美超微（Supermicro）相關的人士，這三名人士被指控涉嫌串謀規避出口管制法，將價值數十億美元、整合了輝達高階晶片的AI伺服器非法非法轉運至中國，對此知名分析師郭明錤表示，走私AI伺服器到中國，無法改變美超微的毛利率衰退趨勢，並提出兩種可能。

2026-03-23 10:35
美超微弊案拖累！麗臺、南俊觸跌停　華泰殺9%

美超微弊案拖累！麗臺、南俊觸跌停　華泰殺9%

美系AI重要廠商美超微（Super Micro）共同創辦人廖益賢等人涉盜賣管制級AI產品與技術給中國，遭美方逮捕，美超微股價應聲重挫33%，台廠供應鏈今（23）日開盤同步走疲。

2026-03-23 09:34
川普嗆聲伊朗！油價不回頭　華爾街冷看：把自己逼進牆角

川普嗆聲伊朗！油價不回頭　華爾街冷看：把自己逼進牆角

國際油價維持高檔震盪，美國總統川普（Donald Trump）對伊朗發出強硬警告，要求48小時內重新開放荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），但市場反應冷靜，外媒解讀投資人更關注實際供應變化，而非政治喊話。

2026-03-23 10:51
快訊／台指期狂殺1200點！日股倒地　韓股一度觸發暫停交易

快訊／台指期狂殺1200點！日股倒地　韓股一度觸發暫停交易

中東情勢緊張，亞股今（23）日開盤殺聲隆隆，台指期一開盤即殺1297點至32262點。日股開盤不到1小時狂瀉2100點，韓股更是因為韓國綜合股價指數200（KOSPI 200）期貨下跌5%，觸發程式交易暫停5分鐘。

2026-03-23 08:49
交機潮遇油價飆漲　有法人估航空業成本及需求都受衝擊

交機潮遇油價飆漲　有法人估航空業成本及需求都受衝擊

近日有國內法人連出兩篇報告，指出燃油佔航空公司成本比重30%，是最高成本比重項，因伊朗戰爭航空燃油漲幅已經超過136%，將打擊商務、觀光、貨運等需求，而今年卻遇上我國四大航空公司交機潮，航空業成本及需求都受衝擊，獲利下滑幾乎已成定局。

2026-03-24 07:00

讀者迴響

熱門新聞

台指期夜盤「川普TACO」漲破千點　台積電期貨夜盤漲55元

記憶體群聯遭爆大咖入股！公司喊「長期評估」　股價跌半根

記憶體旺宏「關了又關」明起2度處置　黃仁勳背板新兵永擎也入列

專家建議買1檔ETF然後忘記它　「每月1萬滾成2000萬」

道瓊期指一度飆漲千點、國際油價跳水

不敗教主稱「魏哲家飄了」：對岸無人機遠超台灣

卓榮泰喊「跟中油說謝謝」！網罵爆：納稅錢補的

記憶體暴賺竟不香！獲利了結賣壓殺出　5檔飆股觸跌停

快訊／航空貨運歐洲線運價飆漲八成　新加坡線急貨六倍價

鴻海失守200元「郭董退休價」　外資重砍2.84萬張居賣超第5大

麻吉大哥9.6億蒸發！以太幣全爆倉

歐盟「告御狀」政策急彎　風電國家隊大廠全傻眼

伊朗擬對經荷莫茲海峽船隻收10%安全稅　業界估貨櫃船不會接受

美超微走私中國賺不夠多！　郭明錤精算：去年Q2毛利率衰退

交機潮遇油價飆漲　有法人估航空業成本及需求都受衝擊

領紀念品免排隊　集保eGift正式上線

不怕震盪　調查：逾半數投資人看好台股、把主動式ETF納入投資組合

玻陶股中釉搭「一塊布」商機　1月獲利年增1800%

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
百果山駭人命案！恐怖夫妻不爽死者供毒外甥　挖眼毀容虐殺棄屍

百果山駭人命案！恐怖夫妻不爽死者供毒外甥　挖眼毀容虐殺棄屍
A-Lin合體王心凌甜唱〈愛你〉 準備開心水…拱顏人中脫掉XD

A-Lin合體王心凌甜唱〈愛你〉 準備開心水…拱顏人中脫掉XD

「機鼻撞爛」近照曝光！　客機降落滑行碰撞地面車輛

「機鼻撞爛」近照曝光！　客機降落滑行碰撞地面車輛

紐約機場客機撞消防車！　塔台狂喊「停下來」音檔曝光

紐約機場客機撞消防車！　塔台狂喊「停下來」音檔曝光

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366