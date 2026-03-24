▲精金位於南部科學園區南科廠，於2025年12月發布重訊，公布關廠一案。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

華新麗華集團旗下子公司精金（3049），名稱變更前即是和鑫光電，今年1月開始關閉南科廠，停止生產，除了爆出年終獎金、資遣費計算之勞資爭議案，還疑涉及未依法召開勞資協商會議、未依職福會決議在3月底前，將職工福利金的96％、達4500萬元依年資等撥款分配給全體員工約276人（包含被資遣員工250人及其餘未被資遣者、管理高層等），以達公平、普遍原則。

精金主要大股東為瀚宇彩晶（6116），屬於華新麗華集團旗下，在家族分工中，彩晶、精金，為平面顯示器、觸控式液晶顯示器等面板業務，精金董事長兼總經理即為彩晶董事長焦佑麒的妻子馬維欣，負責經營。

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根據CTWANT調查，精金職工福利委員會職工福利金共4670多萬元，其中定存4500萬元、活儲約170多萬元，職福會於去年11月11月針對公司要關閉南科廠、資遣該廠員工約250人之案，還有20多人繼續留在公司任職，即決議將其中的定存4500萬元依公平、普遍原則，按年資等比例配發款項給全體同仁，適用原則以繳納福利金至2025年10月底者、任職達決議日者。

至於活儲的170多萬元，因為還有少數同仁留任，職福會決議該款繼續留存在職福會帳戶裡；職福金為獨立帳戶、專款專用，但帳戶、撥款密碼存提動撥款項等，由精金公司財務部門管理，職工福委會動支該款須由主委簽呈請款，財會排放款；也就是說，職福會自己無法動支福利金帳戶。

▲精金隸屬於華新麗華集團，圖為焦家兄弟合影，華邦電子董事長焦佑鈞（中），華新麗華董事長焦佑倫（左）及瀚宇彩晶董事長焦佑麒（右），焦佑麒同時擔任精金董事。

據了解，公司僅是關閉南科廠，職福會多數成員是已被資遣、將被資遣的南科廠同仁，考量到台北等辦公室工作同仁的權益，職福會主張未結算全部的職福金，僅就定存金額統一配發給全體同仁，以達到公平普遍原則。

該職福金分配案於2025年12月3日，取得國家科學及技術委員會南部科學園區管理局（南管局）回函同意備查；職福會今年1月再次開會，考量福委會人力縮編，全體委員通過應於3月31日前完成職工福利金撥款作業。

而在去年12月26日精金發布重訊宣布關閉南科廠，29日公司雖有召開一次會議，離職員工跟CTWANT記者說，「公司其實從11月起就開始資遣同仁，依勞基法規定，涉及大量解僱，應於提出解雇計畫書之日起10日內召開勞資協商會議，是否有在期限內召開或是違法，已請主管機關調查之外，29日的會議通知也沒有發給每一位同仁，當天出席約40人、50人左右，沒有全廠同仁們。」

此外，當天主持會議的人力資源部主管，隔天即被資遣，「同仁們關心的權益等QA，公司也無人當下給予說明，僅說會把問題記錄下來呈交給公司，後續也無消無息」離職員工說，現在也將此情況向南管局陳情，希望主管單位能夠正視此問題。

同時，原有的17名職福會委員，包括主委等陸續被資遣，目前接任主委為資方指定代表，職福會人數也減少到為7人；等到3月還有人員離職，職福會委員數也將減少到剩2人。

現在，員工陳情，精金於2026年1月向主管機關通報大量解僱計畫書後，資方迄今未實質啟動有效協商程序；4500萬元職福金撥款案也生變數。

根據CTWANT調查，精金內部傳出高層無法接受職福會決議福利金分配案，而在上周一、3月16日下午，職福會召開臨時會，新主委提出新方案，撥款額為員工過去繳交的福利金額，約僅分配4500萬元的13％、574多萬元，欲推翻之前職福會決議，直接打一折，除了不動撥170多萬元活儲，還要把定存的87％、約3920萬元留在職福會帳戶裏，共約4090多萬元，等於是留給20多人，排除分配給被資遣的員工，這讓許多資遣員工說根本不符比例原則。

新方案也因此未在職福會臨時會中表決通過；而南管局於今年3月，行文職福會表示，「貴會既已就剩餘職工福利金分配方式作成決議，應依相關辦法及所定時程妥為辦理，以維制度運作之透明與公信」；但新主委迄今未簽呈同意執行撥款案。

CTWANT記者去電精金，公司回覆說去年12月有召開勞資協商會，但也確實受到南管局糾舉通知開會的方式未達全體同仁，因有勞資委員出席，是否需要通知全體同仁出席的適法有待商榷；至於職福會屬於人民團體，公司不能介入，而目前財務部僅是代為保管福利金，目前不知道需於3月底前撥款；且因公司並未清算，職福會是否可以將其中部分款項決議發放給全體同仁，也需商榷。

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