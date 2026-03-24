「華新麗華焦家」關廠股價反漲三倍　250個家庭卻淪孤兒

▲精金為華新麗華集團瀚宇彩晶（6116）轉投資，圖為彩晶董事長焦佑麒，他同時也是精金董事。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

華新麗華集團旗下子公司精金（3049，前和鑫光電）觸控面板相關產業，自從去年底正式公布關閉南科廠、2026年1月停止生產，股價卻是逆勢從個位數上漲到目前最高的近17元，足足翻了快3倍；但該廠陸續被資遣數百名員工卻無法開心分享喜悅，並引爆涉免發年終獎金、壓低資遣費計算等勞資爭議。

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▲精金股價在2025年12月到2026年3月這段期間，股價大漲。

一名被資遣的前精金南科廠員工跟CTWANT記者說，「我們現在成了勞資法的孤兒，因為工廠位於台南科學園區裡，屬於特管區，台南市勞工局說非屬他們管轄，要我們找國家科學及技術委員會南部科學園區管理局（南管局），結果南管局就只是發公文去督導、勸導，但無法裁罰，也未居中作勞資調解」。

「這讓同仁們面對公司解雇，如何進行勞資協商，覺得被推來推去，政府根本沒有人要幫基層勞工。」

精金在去年12月26日發布重訊，表示「本公司董事會通過即日起，南科廠逐步減少生產，並擬自115年01月31日後全面停止生產」，提出四點說明，其中提到「針對本次產線調整所涉及之員工安置事宜，將依《勞動基準法》及相關勞動法令規定，審慎規劃」，並妥善辦理各項配套措施，並依《就業服務法》相關規定列冊通報主管機關。

精金也表示，將秉持保障員工權益之原則，提供必要之協助與溝通機制，以降低對員工之影響，並確保相關程序符合各項法令規定。

豈料，員工們陸續向台南市勞工局、南管局申訴，勞資關係緊張，「我們無奈接受關廠決定，結果現在一個個被資遣，精金採消極迴避態度未與同仁們好好溝通；勞工們的心聲，希望政府相關單位聽到，給予協助與重視。」

CTWANT採訪到精金南科廠被資遣員工，他們跟記者說，該廠準備資遣員工約250名至270名，去（2025）年11月董事長兼總經理馬維欣出席各個部門主管出席的動員會議時，即已透露要關閉南科廠之案，待董事會決議後，於12月下旬正式對外宣布，預定今年1月停止生產，6月完成清廠作業（出售機具等）。

該廠員工從去年11月起到今年，每個月陸續有員工被資遣，就連人力資源部門重要幹部，在去年底前被資遣，由大股東瀚宇彩晶的人力資源部來接手處理（之後該人也離職），「公司說今年１月起資遣的同仁才可以領到年終獎金，去年12月底前非志願性被資遣的同仁們，就無法領到任何一塊錢的年終獎金。」

據了解，員工即向南管局陳情，精金過往年終獎金約有1個月，在宣布關廠前資遣員工，恐涉及逃避大量解雇員工的相關勞資法規定，應基於誠信原則與勞務對價性，資方不應以「發放時不在職」為由拒絕給付，應按當年度在職月份比例結算補發年終獎金。

此外，在計算資遣費涉嫌被壓低違法部分，「我們的薪資結構包括底薪、輪值津貼、假日加班津貼等，可是在今年1月起廠區停止生產，等待被資遣、在幫公司清理機具出售等留守同仁，薪水大幅縮水20％之外，還會影響到資遣費計算的『平均工資』基準。」

員工認為，雖然公司感受到同仁的怒氣，現在願從2月起，每月加給0.25個月「留守獎金」，可是光是以原有薪資結構去計算資遣費的基準就可以多2萬元，現在這筆獎金，根本是無法彌補資遣費這部分的損失。

CTWANT記者去電精金，公司回覆說，去年底前資遣員工20多人部分，依法無須發給年終獎金，目前願致贈慰問金，金額還未確定；而公司一得知留守同仁的薪資減少會影響到資遣費的計算基準，現在也將額外發放績效獎金，且會優於今年1月底前六個月的平均工資，這部分若同仁們有疑慮，皆可繼續洽詢公司財務部。

精金重訊說明關閉南科廠緣由，係由於全球面板產業供需環境變化及主要客戶策略調整，AMOLED觸控感應器市場競爭日益激烈，公司將採取審慎且分階段方式調整相關產線之生產規劃，預計最終生產日訂於115 年1月31日，同時啟動產線停機作業及後續轉型規劃。

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