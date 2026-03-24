快訊／7張千萬發票無人領　最低付11元共享機車服務費中獎

▲統一發票示意照。（圖／記者林育綾攝）
記者陳瑩欣／台北報導
今年1-2月期的統一發票獎號碼即將在明（25）日開出，財政部今（24）日盤點百萬元以上未兌領發票明細，發現共有22名幸運兒未上門兌領，其中光是千萬元大獎就有7張待領，最低僅花11元付Gogoro共享機車服務費就中獎，由於領獎期限只到5月5日，財政部呼籲中獎人把握時間領錢。
22張去年11-12月期百萬獎以上未兌領發票清冊：
1,000萬元：7張
中華電信｜基隆市安樂區安樂路2段127號
通話費，173元
COSTCO｜台北市內湖區舊宗路1段268號、民善街255號
物品等 ，共5913元
全家Family Mart｜新北市淡水區中山北路2段188巷16、16-1號
食品，49元
春水堂人文茶館｜新北市樹林區樹新路40-6號
食品等，共500元
Gogoro｜桃園市龜山區頂湖路33號
服務費，11元
全聯福利中心｜台中市東區大智路350巷2號1樓
食品等，共607元
大遠百「AROSA COFFEE」｜高雄市苓雅區三多四路21號
飲品，111元
200萬元：7張
Uber Eats｜新北市林口區文化二路1段390號7樓
訂閱費，120元
三郎便當｜桃園市平鎮區金陵路252-1號1樓
食品，110元
全聯福利中心｜桃園市龜山區大同路222號
食品等，共168元
7-ELEVEN｜桃園市八德區福德一路46、48號
食品等，共116元
大炳國際股份有限公司｜台中市太平區長億南街99巷35號1樓
食品，1152元
吉爾斯麵包｜台中市北屯區東山路1段338-1號
食品等，共478元
大埔鐵板燒｜高雄市三民區建興路156號
餐費，490元
100萬元：8張
App Store｜台北市信義區
應用程式，60元
App Store｜台北市信義區
應用程式，330元
Facebook｜台北市信義區
廣告費，616元
蝦皮購物｜台北市信義區忠孝東路4段555號17樓
飲品，928元
50嵐｜新北市新店區民權路123號
飲品，60元
全家Family Mart｜新北市三重區中央南路51號1樓及福和街35號1樓
飲品，29元
7-ELEVEN｜台南市安定區北園二路8號1樓
食品，55元
7-ELEVEN｜高雄市楠梓區研發路66號3樓
食品，64元
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