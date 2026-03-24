虎航股東「1股換800元」明最上車日 優惠領取方式一次看

台灣虎航（6757）日前宣佈今年將首次推出股東專屬優惠，只要在明日（3月25日）(含)前持有「1股」之股東，台灣虎航將透過官方tigerclub會員系統發送優惠，系統將自動發送tigerpoints回饋金800元至會員帳戶中。在虎航宣布優惠後，虎航股東人數從3萬人，短短二周時間目前已暴增衝破13萬人，估計虎航零股交易在最後買進日前交投都相對熱絡。

美伊硬幹台股大怒神！高低震盪926點 靠金融股撐盤翻紅

中東戰爭情勢不明，台股今（24）日陷入大怒神行情，開盤原飆漲638.96點，惟不到1個半小時一度翻黑，高低震盪逾926.92點，為台股史上第10大，靠金融股、權值股台積電（2330）撐盤再回彈百點。

快訊／7張千萬發票無人領 最低付11元共享機車服務費中獎

今年1-2月期的統一發票獎號碼即將在明（25）日開出，財政部盤點百萬元以上未兌領發票明細，發現共有22名幸運兒未上門兌領，其中光是千萬元大獎就有7張待領，最低僅花11元付Gogoro共享機車服務費就中獎，由於領獎期限只到5月5日，財政部呼籲中獎人把握時間領錢。

ETF股王「0050正2」分割前最後買進日 下周2萬可入手

今（24）日為「ETF股王」元大台灣50正2（00631L）分割前最後交易日，以目前價格，估計分割比例為1拆22，明（25）日到下周一（30日）暫停交易，下周二（31日）恢復交易，到9點半左右股價為450元，漲幅約1.63%，00631L透過分割，股價可望回到20元發行價左右；屆時，將成為市場上最便宜的台股正2 ETF。

美禁新款外國製路由器進口 美廠Netgear股價盤後飆漲16%

美國聯邦通訊委員會（FCC）23日正式公告禁止進口外國生產的新型消費無線路由器，禁令發布後，美系廠商Netgear在23日盤後股價應聲飆漲逾16.7%。

特斯拉徵「半導體先進製程人才」 業界：與台灣核心技術高度重疊

Tesla（特斯拉）近日在LinkedIn刊登「Silicon Process Integration Engineer（製程整合工程師）」職缺，引發半導體業界關注。根據職缺說明，特斯拉正尋找具備先進邏輯系統單晶片（SoC）開發經驗的製程整合工程師，將與跨部門團隊及晶圓代工整合團隊合作，負責開發應用於現有與未來車用平台的下一代客製化晶片。

快訊／川普TACO！台股大漲638點收復3萬3 台積電漲40元至1850

美國總統川普「髮夾彎」（TACO）中東情勢轉變，美股4大指數全面收漲，台股今（24日）延續台指期前一晚漲勢，以33062.89點開出，指數大漲340.39點，漲幅1.04％， 指數續走高，大漲638.96點至33361.46點。

交機潮遇油價飆漲 有法人估航空業成本及需求都受衝擊

近日有國內法人連出兩篇報告，指出燃油佔航空公司成本比重30%，是最高成本比重項，因伊朗戰爭航空燃油漲幅已經超過136%，將打擊商務、觀光、貨運等需求，而今年卻遇上我國四大航空公司交機潮，航空業成本及需求都受衝擊，獲利下滑幾乎已成定局。

核電角色再定位 學者：國安級的能源備援部隊

台灣的核能政策長期陷入「擁核」與「反核」的價值對抗，討論層次往往停留在意識形態的交鋒，卻忽略了一個更根本的命題：在高度不確定的地緣政治賽局中，國家是否具備足夠的「能源韌性」？日前，賴清德總統對核電議題的表態，為這場僵持多時的對峙，清出了新的戰略空間。

快訊／航空貨運歐洲線運價飆漲八成 新加坡線急貨六倍價

國內三家大型攬貨公司指出，因油價高漲、繞飛，疊加中東籍航空公司減班因素，歐洲線航空貨運運價已經從伊朗戰爭爆發前每公斤新台幣100元提高到本周的180元(油料附加費)，漲幅八成，MUST GO急貨有出現320元超高價；而短程的新加坡航線則是有急貨收到180元，是 伊朗戰爭前的六倍價。