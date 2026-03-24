快訊／川普TACO！台股大漲638點收復3萬3　台積電漲40元至1850

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美國總統川普「髮夾彎」（TACO）中東情勢轉變，美股4大指數全面收漲，台股今（24日）延續台指期前一晚漲勢，以33062.89點開出，指數大漲340.39點，漲幅1.04％， 指數續走高，大漲638.96點至33361.46點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲40元來到1850元，漲幅逾2%；鴻海（2317）上漲2.5元至198.5元；聯發科（2454）上漲30元至1655元；廣達（2382）上漲3元來到283元；長榮（2603）上漲2元至206元。

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美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲631點或1.38％，收在46208.47點；標準普爾500指數上漲74.52點或1.15％，收6581.0點；那斯達克指數上漲299.15點或1.38％，收在21946.76點；費城半導體指數上漲102.52點或1.34％，收7773.13點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 46208.47 ▲631.0 ▲1.38% S&P500 6581.0 ▲74.52 ▲1.15% NASDAQ 21946.76 ▲299.15 ▲1.38% 費城半導體指數 7773.13 ▲102.52 ▲1.34%

資料來源：證交所