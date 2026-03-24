特斯拉徵「半導體先進製程人才」　業界：與台灣核心技術高度重疊

▲特斯拉。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

Tesla（特斯拉）執行長馬斯克啟動「TeraFab」晶片製造計畫，近日在LinkedIn刊登「Silicon Process Integration Engineer（製程整合工程師）」職缺，根據說明，要負責開發應用於現有與未來車用平台的下一代客製化晶片，引發半導體業界關注。

業界人士指出，該職缺條件鎖定資深先進製程人才，與目前台灣晶圓代工產業核心技術高度重疊，雖然工作內容目前主要還是以特斯拉本身業務為主，但若特斯拉未來確立自建晶圓廠計畫，勢必加劇全球半導體人才競爭態勢。

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特斯拉正尋找具備先進邏輯系統單晶片（SoC）開發經驗的製程整合工程師，將與跨部門團隊及晶圓代工整合團隊合作，負責開發應用於現有與未來車用平台的下一代客製化晶片，工作內容涵蓋新產品導入（NPI）、量產推進、製程窗口分析、良率提升、製程優化，以及加速壽命測試（WAT）、可靠度預測、時序偏差分析、產品認證與缺陷率（DPPM）改善等關鍵任務。

在職責方面，該職位需主導並協調與晶圓代工廠的技術合作，解決影響產品性能與良率的複雜製程問題，同時推動先進製程節點導入，包括FinFET、GAA（環繞閘極）以及更先進技術。此外，也須與跨部門團隊合作，優化SoC在功耗、效能、面積與成本（PPA）上的表現，並持續監控晶圓代工製程數據，確保產線穩定，及早排除良率、性能與可靠度相關問題。

條件方面，特斯拉要求應徵者具備學士以上學位，並擁有至少10年製程開發、良率提升、晶圓代工與供應鏈管理經驗，且需熟悉矽晶製程（涵蓋FEOL、MOL、BEOL），並具備實務操作與問題除錯能力。此外，應徵者須具備跨國團隊溝通能力，並可接受約25%的出差需求。

業界人士則指出，該職缺條件鎖定資深先進製程人才，與目前台灣晶圓代工產業核心技術高度重疊，雖然工作內容目前主要還是以特斯拉本身業務為主，但若特斯拉未來確立自建晶圓廠計畫，勢必加劇全球半導體人才競爭態勢。