美伊硬幹台股大怒神！高低震盪926點　靠金融股撐盤翻紅

▲台股示意照。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

中東戰爭情勢不明，台股今（24）日陷入大怒神行情，開盤原飆漲638.96點，惟不到1個半小時一度翻黑，高低震盪逾926.92點，為台股史上第10大，靠金融股、權值股台積電（2330）撐盤再回彈百點。

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▲台股大怒神！盤中前10大震盪歷史紀錄，可點圖放大。（AI協作圖／記者陳瑩欣製作，經編輯審核）

觀察台股今日盤中表現，至10點半以前最高報33361.46點，最低為32434.54點，上下落差926.92點，改寫史上第10大震盪紀錄。

台股今日開盤原在美國總統川普「髮夾彎」（TACO）下開盤即大漲638.96點，不料盤中《路透社》等外電消息傳出伊朗否認與川普協談，台股急轉直下瞬間翻黑。

不過市場隨後又傳出「國家隊」公股行庫進場護盤，金融股急升，類股指數翻紅後強力守在平盤之上，加上權值股台積電（2330）近10點半翻紅，指數再次回彈。

主動群益科技創新(00992A)經理人陳朝政指出，短線市場易受政經風險干擾，但在基本面強勁支撐下，任何因情緒面造成的回檔，反而提供布局具成長性且體質健康企業的良機。

台股企業獲利持續上修，因此對於後市仍屬樂觀看待。整體來看，在AI需求快速擴張下，CSP業者今年資本支出年增率跳升至64%，台灣的半導體、散熱、交換器及封測產業將直接受惠。而AI基礎建設進入規格升級週期，產業外溢效應持續發酵，台股企業營運有望逐步加溫，在科技產業成長趨勢未變以及內需穩健下，中長線還是持續看好，布局策略應著重公司長期發展優勢。