虎航股東「1股換800元」明最上車日　優惠領取方式一次看

▲台灣虎航。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

台灣虎航（6757）日前宣佈今年將首次推出股東專屬優惠，只要在明日（3月25日）(含)前持有「1股」之股東，台灣虎航將透過官方tigerclub會員系統發送優惠，系統將自動發送tigerpoints回饋金800元至會員帳戶中。在虎航宣布優惠後，虎航股東人數從3萬人，短短二周時間目前已暴增衝破13萬人，估計虎航零股交易在最後買進日前交投都相對熱絡。

台灣虎航今年將首次推出股東專屬優惠，凡於今年3月25日(含)前持有1股之股東皆可領取。有別於傳統的實體贈品，台灣虎航將透過官方tigerclub會員系統發送優惠，只要股東登入(或加入)台灣虎航tigerclub會員，並進行股東身分認證並綁定，後續系統將自動發送tigerpoints回饋金800元至會員帳戶中。

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虎航表示，實惠且實用的tigerpoints回饋金即等同現金，股東可將tigerpoints回饋金用於機票折抵或是託運行李等其它附加服務項目。此舉可將股東、會員及旅客三種身分串聯在一起，除可提升黏著度外，相信未來也將吸引不少股東進場，有助於維持股票的交易熱度。

虎航公告取得優惠的詳細方式：

活動資格：限市場最後買進基準日2026年3月25日(含)持有1股以上之自然人股東本人參加(未滿2歲之嬰兒不適用)，每位股東限領取乙份「tigerpoints回饋金800元」。

活動期間：2026年4月27日起開放登錄，至2026年6月30日登錄截止。(活動網頁將於活動起始日於台灣虎航官方網站投資人專區正式開放)

符合資格之股東請於活動期間內登入台灣虎航tigerclub會員並完成活動登錄(輸入身分證字號及生日)，系統於認證後約兩周內自動發送tigerpoints回饋金至該tigerclub會員帳戶。未於活動期間內完成登錄者，視同自願放棄領取，恕不得申請補發。

本活動將檢核tigerclub會員生日與股東生日是否一致，相符者始得完成登錄。

本活動一經登錄，即不得申請更換tigerclub會員帳號。如因資料輸入錯誤致無法成功登錄或領取tigerpoints回饋金者，恕不另行補發或補償。

本次活動發放之tigerpoints回饋金使用期限至2026年9月30日止且不得轉讓，逾期失效恕不補發。

tigerpoints回饋金可使用於折抵機票金額(新訂位，不包括支付變更票價差額或其他原訂單內之變動等成立新訂單之情形)、託運行李額度、預選座位及機上餐點之金額，不能用於支付免稅品、超額行李費、付款手續費、稅金及保險費或任何非前述四種款項之金額。使用前請先於台灣虎航官方網站將tigerpoints回饋金申請兌換為voucher，每筆訂單限使用一組voucher，且限tigerclub會員本人使用。voucher一經兌換請於60天內使用完畢，且無法取消兌換或恢復為回饋金，逾期恕無法展延或補發，相關使用辦法請參閱台灣虎航官方網站tigerclub會員說明。

請留意註冊tigerclub會員時的資料需與護照資料完全相同 (包含空格、標點符號等)，在使用voucher折抵機票或其他附加服務時將進行旅客資料關聯驗證，請確實確認註冊資料，避免voucher折抵失敗。

