台股大怒神！老手兵推2情境可抄底　示警「變持久戰就退場」

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

中東地緣政治緊張，油價波動、美國總統川普言論都牽動國際股市漲跌，面臨近期台股大幅波動，台股分析師蔡明翰直言，現在狀況就跟去年4月對等關稅宣布類似，如今台股反映中東戰事變化政治盤，戰事有三種情境假設：前面二種伊朗贏，或是川普自覺勝利，宣布戰事結束，股市回到常軌；第三種則是持久戰，打到經濟衰退，如果是前面二種結束，投資人不在太意過程中震盪，把資金分三～四筆，利用大跌進場布局，若是第三種情境的話，就要把退場納入選項。

美以聯手向伊朗發動攻擊，國際油價每桶飆上百美元，而川普三不五時針對戰情發表言論，台股3月就出現兩次逾千點跌幅，之後又快速彈升。

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蔡明翰說，近期法人報告不外乎，戰事發展對油價、股市影響，投資人不必花過多思在這些沙盤推演上，就美以對伊朗戰事有三種結果：一、伊朗宣布獲利；二、川普自覺打不過或是不想打，又TACO（Trump Always Chickens Out）了，找台階下台宣布戰事結束；三、變成持久戰打到全球經濟衰退。

蔡明翰認為，第一、二種情境都是戰事結束，股市回到應有軌道，而昨（23）日川普就有點TACO味道，因此過程中，利空消息愈大、市場愈恐慌，股市大跌，反而是站在買方。

此外，他建議，要從「政治盤」角度去看中東情勢發展，戰事結束取決川普一心，美國下半年有期中選舉要進行，若他要取得勝選，勢必要達成讓中東戰事告一段落、油價回落，以及股市重返多頭三項條件。

