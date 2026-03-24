ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台股大怒神！老手兵推2情境可抄底　示警「變持久戰就退場」

▲▼受美股拖累影響，台股七月第一個交易日依舊疲軟不振，開盤後隨即向下殺再度創下波段新低。圖為台股6/30收盤行情。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

中東地緣政治緊張，油價波動、美國總統川普言論都牽動國際股市漲跌，面臨近期台股大幅波動，台股分析師蔡明翰直言，現在狀況就跟去年4月對等關稅宣布類似，如今台股反映中東戰事變化政治盤，戰事有三種情境假設：前面二種伊朗贏，或是川普自覺勝利，宣布戰事結束，股市回到常軌；第三種則是持久戰，打到經濟衰退，如果是前面二種結束，投資人不在太意過程中震盪，把資金分三～四筆，利用大跌進場布局，若是第三種情境的話，就要把退場納入選項。

美以聯手向伊朗發動攻擊，國際油價每桶飆上百美元，而川普三不五時針對戰情發表言論，台股3月就出現兩次逾千點跌幅，之後又快速彈升。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡明翰說，近期法人報告不外乎，戰事發展對油價、股市影響，投資人不必花過多思在這些沙盤推演上，就美以對伊朗戰事有三種結果：一、伊朗宣布獲利；二、川普自覺打不過或是不想打，又TACO（Trump Always Chickens Out）了，找台階下台宣布戰事結束；三、變成持久戰打到全球經濟衰退。

蔡明翰認為，第一、二種情境都是戰事結束，股市回到應有軌道，而昨（23）日川普就有點TACO味道，因此過程中，利空消息愈大、市場愈恐慌，股市大跌，反而是站在買方。

此外，他建議，要從「政治盤」角度去看中東情勢發展，戰事結束取決川普一心，美國下半年有期中選舉要進行，若他要取得勝選，勢必要達成讓中東戰事告一段落、油價回落，以及股市重返多頭三項條件。
 

關鍵字： 中東戰事台股波動油價飆升川普言論投資策略

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

粉絲喊：黃麗玲的兵！　A-Lin嚇到「B...？」

推薦閱讀

台積電爆單卡關！博通喊「產能滿載掐住供應鏈」　連PCB也變新瓶頸

台積電爆單卡關！博通喊「產能滿載掐住供應鏈」　連PCB也變新瓶頸

IC設計大廠博通指出，隨著人工智慧（AI）晶片需求爆發，供應鏈壓力正快速升溫，其中台積電產能已逼近上限，成為限制整體產業發展的關鍵瓶頸。

2026-03-24 14:45
別再繳錢！2職業工會積欠保費　勞保局暫拒給付

別再繳錢！2職業工會積欠保費　勞保局暫拒給付

勞保局最新統計，截至3月17日，已有2家職業工會因積欠勞工保險及職災保險保費，且逾繳費寬限期，遭依法處理。包括「大台南宗教服務職業工會」（台南市安南區）及「桃園市學力提升補教從業人員職業工會」（桃園市桃園區），目前已被移送行政執行，且其會員申請保險給付將被「暫時拒絕」。

2026-03-24 14:35
張忠謀愛將新出路！何麗梅自台積電退休　爆轉戰宏碁獨董

張忠謀愛將新出路！何麗梅自台積電退休　爆轉戰宏碁獨董

被封「張忠謀大掌櫃」的台積電（2330）資深副總何麗梅即將在4月退休，職涯新動向今（24）日曝光！宏碁（2353）公告新一屆董事會成員提名名單，赫見何麗梅列在獨立董事中，可望在宏碁5月29日股東會中順利通過。

2026-03-24 13:25
台股大怒神！老手兵推2情境可抄底　示警「變持久戰就退場」

台股大怒神！老手兵推2情境可抄底　示警「變持久戰就退場」

中東地緣政治緊張，油價波動、美國總統川普言論都牽動國際股市漲跌，面臨近期台股大幅波動，台股分析師蔡明翰直言，現在狀況就跟去年4月對等關稅宣布類似，如今台股反映中東戰事變化政治盤，戰事有三種情境假設：前面二種伊朗贏，或是川普自覺勝利，宣布戰事結束，股市回到常軌；第三種則是持久戰，打到經濟衰退，如果是前面二種結束，投資人不在太意過程中震盪，把資金分三～四筆，利用大跌進場布局，若是第三種情境的話，就要把退場納入選項。

2026-03-24 11:58
虎航股東「1股換800元」明最上車日　優惠領取方式一次看

虎航股東「1股換800元」明最上車日　優惠領取方式一次看

台灣虎航（6757）日前宣佈今年將首次推出股東專屬優惠，只要在明日（3月25日）(含)前持有「1股」之股東，台灣虎航將透過官方tigerclub會員系統發送優惠，系統將自動發送tigerpoints回饋金800元至會員帳戶中。在虎航宣布優惠後，虎航股東人數從3萬人，短短二周時間目前已暴增衝破13萬人，估計虎航零股交易在最後買進日前交投都相對熱絡。

2026-03-24 11:31
美伊硬幹台股大怒神！高低震盪926點　靠金融股撐盤翻紅

美伊硬幹台股大怒神！高低震盪926點　靠金融股撐盤翻紅

中東戰爭情勢不明，台股今（24）日陷入大怒神行情，開盤原飆漲638.96點，惟不到1個半小時一度翻黑，高低震盪逾926.92點，為台股史上第10大，靠金融股、權值股台積電（2330）撐盤再回彈百點。

2026-03-24 10:48
快訊／7張千萬發票無人領　最低付11元共享機車服務費中獎

快訊／7張千萬發票無人領　最低付11元共享機車服務費中獎

今年1-2月期的統一發票獎號碼即將在明（25）日開出，財政部盤點百萬元以上未兌領發票明細，發現共有22名幸運兒未上門兌領，其中光是千萬元大獎就有7張待領，最低僅花11元付Gogoro共享機車服務費就中獎，由於領獎期限只到5月5日，財政部呼籲中獎人把握時間領錢。

2026-03-24 10:30
ETF股王「0050正2」分割前最後買進日　下周2萬可入手

ETF股王「0050正2」分割前最後買進日　下周2萬可入手

今（24）日為「ETF股王」元大台灣50正2（00631L）分割前最後交易日，以目前價格，估計分割比例為1拆22，明（25）日到下周一（30日）暫停交易，下周二（31日）恢復交易，到9點半左右股價為450元，漲幅約1.63%，00631L透過分割，股價可望回到20元發行價左右；屆時，將成為市場上最便宜的台股正2 ETF。

2026-03-24 10:05
美伊戰事傷荷包！　CRIF示警：4口之家每月要多花7500元

美伊戰事傷荷包！　CRIF示警：4口之家每月要多花7500元

美伊戰事自今年2月28日爆發以來，即將進入第四週，儘管美伊雙方皆表達有意推動和談，CRIF表示，只要衝突尚未止息，其所帶來的外溢效應，仍將持續牽動台灣四大重要面向，包括油價走勢、能源供應穩定、台灣匯率波動，以及民生物價波動，報告中指出，家庭整體財務將因此承受衝擊，民眾的資產購買力下降，總支出增加：一個4口之家每月開銷將實質增加5000元至7500元。

2026-03-24 12:45
美禁新款外國製路由器進口　美廠Netgear股價盤後飆漲16%

美禁新款外國製路由器進口　美廠Netgear股價盤後飆漲16%

美國聯邦通訊委員會（FCC）23日正式公告禁止進口外國生產的新型消費無線路由器，禁令發布後，美系廠商Netgear在23日盤後股價應聲飆漲逾16.7%。

2026-03-24 10:42

讀者迴響

熱門新聞

快訊／7張千萬發票無人領　最低付11元共享機車服務費中獎

魏哲家挨轟飄了　胡采蘋：是講話氣勢

上市公司大量解僱勞工　4500萬福利金沒給

記憶體群聯遭爆大咖入股！公司喊「長期評估」　股價跌半根

台股大怒神！老手兵推2情境可抄底　示警「變持久戰就退場」

美伊硬幹台股大怒神！高低震盪926點　靠金融股撐盤翻紅

ETF股王「0050正2」分割前最後買進日　下周2萬可入手

「華新麗華焦家」關廠股價反漲三倍　250個家庭卻淪孤兒

台指期夜盤「川普TACO」漲破千點　台積電期貨夜盤漲55元

記憶體旺宏「關了又關」明起2度處置　黃仁勳背板新兵永擎也入列

別再繳錢！2職業工會積欠保費　勞保局暫拒給付

鴻海恐跌到160元？投資網紅揭警訊：只是開始

快訊／川普TACO！台股大漲638點收復3萬3　台積電漲40元至1850

專家建議買1檔ETF然後忘記它　「每月1萬滾成2000萬」

快訊／台股收跌110.26點　台積電持平至1810

不敗教主稱「魏哲家飄了」：對岸無人機遠超台灣

張忠謀愛將新出路！何麗梅自台積電退休　爆轉戰宏碁獨董

波克夏入股「台灣保險業」母公司　大砸18億美元

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
A-Lin合體王心凌甜唱〈愛你〉 準備開心水…拱顏人中脫掉XD

A-Lin合體王心凌甜唱〈愛你〉 準備開心水…拱顏人中脫掉XD
百果山駭人命案！恐怖夫妻不爽死者供毒外甥　挖眼毀容虐殺棄屍

百果山駭人命案！恐怖夫妻不爽死者供毒外甥　挖眼毀容虐殺棄屍

紐約機場客機撞消防車！　塔台狂喊「停下來」音檔曝光

紐約機場客機撞消防車！　塔台狂喊「停下來」音檔曝光

「機鼻撞爛」近照曝光！　客機降落滑行碰撞地面車輛

「機鼻撞爛」近照曝光！　客機降落滑行碰撞地面車輛

機鼻嚴重毀損！正副機師喪命　76人客機時速39km撞消防車

機鼻嚴重毀損！正副機師喪命　76人客機時速39km撞消防車

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366